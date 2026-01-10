Independiente sale a la cancha por primera vez en la pretemporada pese a las lluvias en Uruguay y en estadio Parque Viera de Montevideo empata sin goles ante Alianza Lima de Perú.

Con la continuidad de Gustavo Quinteros en el banco de suplentes, sin participación en copas internacionales durante 2026 y apenas con la contratación de Ignacio Malcorra como refuerzo, el principal objetivo del equipo argentino es recuperar el buen nivel de sus jugadores.

Ignacio Malcorra podría debutar con la camiseta de Independiente. Arranca desde el banco en el amistoso en Uruguay.

Para el cruce de esta noche, el técnico se inclinó por un 11 muy alternativo, aunque con nombres que deben apuntan a levantar para tratar de meterse en el ideal, como por ejemplo Walter Mazzanti e Ignacio Pussetto.

Enfrente un rival peruano que partirá en la Copa Libertadores desde el Repechaje y para eso contrató al argentino Pablo Guede como técnico. Por pedido de él, los de Lima vinieron en búsqueda del delantero Federico Girotti que dejó Talleres de Córdoba para formar dupla con el experimentado Paolo Guerrero. Ambos estarán presentes desde el arranque ante Independiente.

Federico Girotti dejó Talleres y se fue al fútbol peruano. Es la gran contratación de Alianza Lima.

Formaciones

Independiente: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Alianza Lima: Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Jairo Vélez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Paolo Guerrero y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Lo televisará Espn Premium y Disney+.