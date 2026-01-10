Un total de 39 personas quedaron detenidas tras una serie de 69 allanamientos realizados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en los barrios Las Flores y Plata, en el marco de investigaciones por microtráfico, hechos de violencia y un homicidio.

Los procedimientos fueron impulsados por seis fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y contaron con la participación de fuerzas provinciales y federales.

Menores usados para el “pasamanos” de droga

Tres niños en situación de vulnerabilidad

Durante los operativos se rescató a tres menores:

Dos mellizas de 7 años , halladas en un domicilio.

Un nene de 11 años, encontrado en otra vivienda utilizada como punto de venta y fraccionamiento de drogas.

Los tres fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, al constatarse su situación de vulnerabilidad.

La explicación de la Fiscalía

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, señaló:

“Fueron tres niños en situación de vulnerabilidad. Es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico, donde el narco se vale de personas vulnerables y de menores de edad”.

Carbone agregó que los menores eran utilizados para comercializar estupefacientes mediante la modalidad de ‘pasamanos’, y que existen registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo policial.

Según fuentes oficiales, los padres de los menores no fueron detenidos.

Armas, cocaína y elementos de fraccionamiento

En las requisas, las fuerzas de seguridad secuestraron:

12 armas de fuego de distintos calibres y municiones.

1 kilo de cocaína , fraccionada y sin fraccionar.

Vehículos, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.

Trabajo coordinado entre fiscales y fuerzas

El fiscal regional Matías Merlo destacó el trabajo coordinado entre el MPA, las fuerzas provinciales y las federales, con el objetivo de dar respuestas más inmediatas frente a hechos de violencia vinculados al narcotráfico en la región.