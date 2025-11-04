¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 04 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Participan más de 900 firmas

Cyber Monday 2025: Neuquén se ubica entre las provincias con más búsquedas y compras online

A tan solo un día del comienzo los organizadores destacan que la facturación se vio en aumento y que el promedio de descuentos es del 31%.

Por Redacción

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 14:59
PUBLICIDAD

Este lunes 3 de noviembre comenzó un nuevo Cyber Monday en Argentina. Se trata de uno de los eventos comerciales más importantes del año tanto para conseguir los mejores precios. Los descuentos y promociones se extenderán 72 horas, hasta las 23:59 del miércoles 5.

El Cyber Monday es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reúne a más de mil empresas que ofrecen promociones exclusivas, cuotas sin interés y beneficios bancarios en distintas categorías. 

Desde la organización confirmaron que tan solo en las primeras 24 horas las provincias que más participaron fueron: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Saltasumando más de dos millones de visitas. A estas les siguen Entre Ríos, Neuquén y Corrientes, siendo las 10 provincias con más tráfico durante estas 24 horas.

Según los primeros datos de la Cámara de Comercio, la facturación aumentó un 62% respecto al mismo período del año anterior, con un gasto promedio cercano a $120.000 por usuario. Además indicaron que el 76% de las operaciones de compra se realizaron desde celulares.

Qué es lo más vendido y qué ofertas se destacan

Hasta este martes, las categorías que más se buscaron fueron: Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Muebles, Hogar y Deco (35%), Super, Gastronomía y Bebidas (35%), Bebés y Niños (34%) e Indumentaria y Calzado (31%).

Entre los productos más solicitados a los cuales se puede acceder con el monto promedio de $120 mil, figuran:

  • Freidoras de aire básicas y digitales de marcas como Atma y Foxbox, con precios entre $89.999 y $99.999

  • Pavas eléctricas, como el modelo Novohome NH‑EKV025, con valores cercanos a $47.499

  • Parlantes Bluetooth portátiles, como el Stromberg Twin 2 a $89.910 o el mini altavoz magnético G200 a $12.249

  • Juegos y juguetes, como la caja de bloques Lego Classic disponible a $32.740

  • Ropa deportiva, como la campera Adidas Entrada 22 Track Jacket a $36.821

  • Termos, como el Stanley Classic Legendary Bottle a $25.197

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD