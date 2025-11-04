Este lunes 3 de noviembre comenzó un nuevo Cyber Monday en Argentina. Se trata de uno de los eventos comerciales más importantes del año tanto para conseguir los mejores precios. Los descuentos y promociones se extenderán 72 horas, hasta las 23:59 del miércoles 5.

El Cyber Monday es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reúne a más de mil empresas que ofrecen promociones exclusivas, cuotas sin interés y beneficios bancarios en distintas categorías.

Desde la organización confirmaron que tan solo en las primeras 24 horas las provincias que más participaron fueron: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta, sumando más de dos millones de visitas. A estas les siguen Entre Ríos, Neuquén y Corrientes, siendo las 10 provincias con más tráfico durante estas 24 horas.

Según los primeros datos de la Cámara de Comercio, la facturación aumentó un 62% respecto al mismo período del año anterior, con un gasto promedio cercano a $120.000 por usuario. Además indicaron que el 76% de las operaciones de compra se realizaron desde celulares.

Qué es lo más vendido y qué ofertas se destacan

Hasta este martes, las categorías que más se buscaron fueron: Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Muebles, Hogar y Deco (35%), Super, Gastronomía y Bebidas (35%), Bebés y Niños (34%) e Indumentaria y Calzado (31%).

Entre los productos más solicitados a los cuales se puede acceder con el monto promedio de $120 mil, figuran: