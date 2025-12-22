El 22 de diciembre de 1987, el cuerpo sin vida de Luca Prodan fue encontrado en una pensión del barrio porteño de Monserrat, un hecho que conmocionó a la escena musical argentina. Ricardo Mollo, guitarrista de Sumo, intentó sin éxito reanimarlo, acompañado por Germán Daffunchio y Timmy MacKern, amigo escocés y manager de la banda. Mollo relató: “Yo lo levanté y estaba la mitad del cuerpo en el colchón y la otra mitad en el suelo (...) Fue muy fuerte”.

Sumo, la banda que fusionaba post-punk, reggae y ska, había ofrecido un concierto apenas dos días antes en el estadio de Los Andes, Lomas de Zamora. En ese show, con unas quinientas personas presentes, Luca lucía visiblemente deteriorado por su adicción al alcohol, que había derivado en cirrosis hepática. La seguridad del evento incluso lo confundió con un indigente intentando ingresar sin autorización.

Fuck You, el legado de lo último que hicieron los Sumo

Tras interpretar 16 canciones, cerraron con un doblete de “Fuck you”. Antes de la última interpretación, Luca dijo: “Ahí va la última”, frase que Diego Arnedo, bajista de Sumo, interpretó como una premonición: “Creo que nos quiso decir a todos que era la última canción de su vida”.

Prodan, nacido en Roma en 1953 en una familia ítalo-escocesa acomodada, tuvo una infancia marcada por la estricta educación en el internado Gordonstoun, donde estudió junto al entonces Príncipe de Gales. Su rebeldía creció en ese ambiente, y tras escapar del internado vivió en Londres inmerso en la escena punk. En 1980, tras la trágica muerte de su hermana Claudia, se trasladó a Argentina, motivado por una foto de las sierras de Córdoba enviada por Timmy MacKern.

En Argentina, entre Nono y Hurlingham, Luca formó Sumo, una banda que revolucionó la música local en la transición hacia la democracia. Sin embargo, su muerte prematura a los 34 años convirtió a la banda en un mito. Sus discos más destacados incluyen Corpiños en la madrugada (1983), Divididos por la felicidad (1985), Llegando los monos (1986) y After Chabón (1987).

La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una hemorragia interna producto de la cirrosis. No obstante, años después, el periodista Enrique Symns y miembros de la banda, como Roberto Pettinato, sugirieron que pudo tratarse de una sobredosis de heroína o metadona. Roberto Espina, documentalista y amigo de Luca, afirmó que había descartado restos de heroína en la habitación tras su fallecimiento y sostuvo: “Es cierta la teoría de que se inyectó heroína y murió por eso”.

Para evitar especulaciones, los integrantes de Sumo recurrieron al abogado Albino “Joe” Stefanolo, quien gestionó la ausencia de autopsia y el lugar de entierro en el Cementerio de Avellaneda. Allí, una gran piedra traída desde Nono marca la tumba de Luca, donde sus seguidores suelen dejar mensajes o botellas de ginebra en homenaje.

En medio de la conmoción, la figura de Silvia Ceriani, novia de Luca y habitante de la misma pensión, generó controversia. Ella afirmó que Luca murió en sus brazos y negó la sobredosis, pero fue cuestionada por personas cercanas a la banda, como Geniol, quien la describió como “una chica diabólica y adicta a la aguja”.

A casi cuatro décadas de su muerte, las circunstancias exactas que la provocaron siguen siendo un misterio. Su hermano Andrea Prodan destacó la fuerza de Luca para trascender y convertirse en un símbolo, comparándolo con figuras como Maradona y Evita. En la puerta de Alsina 400 y en su sepultura, generaciones continúan rindiendo homenaje al músico que transformó la historia del rock argentino.

Luca Prodan: las últimas horas y el misterio de su muerte a 38 años

Ricardo Mollo, en un homenaje musical, le dedicó una canción que evoca su espíritu: “Luca, como una canción que zumba en el viento del corazón / Luca, fuelle tano que respirando pampas se aporteñó (...) De ojotas al bar, y del bar al cielo / Luca, en el tiempo”.