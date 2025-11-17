El próximo viernes 21 de noviembre, el escenario de Mood Live recibirá a Los Chantas y La Skandalosa Tripulación, dos bandas unidas por la música, la amistad y su pasión por el ska y el reggae. El espectáculo comenzará a las 21:00, mientras que la apertura de puertas será a las 20:00. El evento será Apto para todo público, con abono general a partir de los 5 años.

Los Chantas, formados en el oeste de Neuquén Capital en 2010, cuentan con una trayectoria sólida dentro de la escena regional y nacional. Su disco "El Club de los Dementes", junto con diversos singles y registros en vivo, consolidaron su identidad artística. Desde su expansión a Villa Carlos Paz en 2017, la banda continuó creciendo y participando de importantes fechas, compartiendo escenario con grupos como Los Auténticos Decadentes, Kapanga, Onda Vaga y La Bomba de Tiempo. También formaron parte de festivales de renombre como Cosquín Rock y la Fiesta de la Confluencia.

Por su parte, La Skandalosa Tripulación, originaria de Mendoza, desembarca con más de una década de trayectoria y el respaldo de cinco discos editados, Que gire, Tal Cuál Somos, Aguante el Aguante, Íntimo Deluxe y Transparente, además de dos DVDs registrados en vivo. Su recorrido incluye presentaciones en Argentina, Chile y México, lo que la posiciona como una de las bandas más destacadas del género, siempre transmitiendo un mensaje de unión, energía y celebración.

Ambos grupos ya han compartido escenario en distintas oportunidades, fortaleciendo un vínculo artístico que hoy se traduce en un show único. Desde la organización destacan que será una noche imperdible, ideal para quienes disfrutan del ska, el reggae y las propuestas musicales cargadas de ritmo y buena vibra.