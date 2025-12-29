En medio de un invierno europeo con temperaturas que alcanzan los -2 grados, Maxi López y Daniela Christiansson atraviesan los últimos días antes del nacimiento de su hijo Lando. La pareja, que ya es madre y padre de Elle, compartió en redes sociales una imagen del último control médico que refleja la calma y la emoción de este momento tan especial.

La foto, tomada por el propio ex futbolista, muestra a la modelo sueca recostada en una sala clínica, con el abdomen al descubierto para el monitoreo fetal. Vestida con un suéter tejido color fucsia y pantalón negro, Daniela sonríe serenamente mientras apoya la cabeza sobre una mano. El contraste entre el entorno hospitalario —camilla, guantes médicos, cables y monitores— y la calidez del instante familiar resalta la intensidad de la espera.

En la imagen también se observa la banda elástica del dispositivo médico sobre su vientre, símbolo del seguimiento constante propio de la recta final del embarazo. La temperatura exterior, marcada en -2 ℃, destaca la crudeza del invierno europeo, que contrasta con el clima emocional que vive la pareja en Suiza.

Maxi López y Daniela Christiansson esperan a su quinto hijo, Lando

Días atrás, Christiansson había compartido otra publicación en la que confesó las dificultades físicas que enfrenta en esta etapa: “Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, escribió junto a un emoji de embarazada y un corazón azul, mostrando la vulnerabilidad que implica el final del embarazo.

Maxi López, quien es padre de Valentino, Constantino y Benedicto con Wanda Nara, y de Elle con Daniela Christiansson, viajó a Suiza para reunirse con su familia luego de 47 días separados. Este reencuentro se da antes de retomar sus compromisos laborales, que incluyen su participación en MasterChef Celebrity y su nueva actividad como streamer en Mar del Plata.