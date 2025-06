Sofía Waikil, la influencer Mapuche

Desde tiempos ancestrales, las comunidades han transmitido su cultura a través de la oralidad, el arte y otras formas que resisten el paso del tiempo. Hoy, en plena era digital, los modos de comunicar cambiaron: son más veloces, efímeros y orientados a públicos específicos. Sin embargo, la esencia de contar y compartir saberes persiste.

En este nuevo escenario, Sofía Waikil encontró una forma de conjugar tradición y modernidad. Rompió con los moldes clásicos de su herencia ancestral y, a través de Instagram y TikTok, difunde contenidos sobre la cultura Mapuche, llegando a miles de personas y obteniendo un reconocimiento que trasciende las fronteras de su comunidad.

Reconectar con las raíces

Sofía Waikil vive actualmente en Osorno, en la Región de Los Lagos, al sur de Chile, junto a su pareja. Sin embargo, su historia comenzó 28 años atrás en Santiago, la capital del país, lejos del entorno rural y también de las prácticas cotidianas propias de la cultura Mapuche.

“Yo nací y crecí en Santiago, pero siento que mi origen está por el lado de mi mamá, en Traiguén, una localidad ubicada en la Araucanía. Todos los veranos íbamos para allá. Entonces, si bien vengo de la ciudad, siempre tuve esa cercanía porque mi familia está allá, en el campo”, cuenta.

“Siempre supe que era Mapuche, como mi mamá y mi papá”, afirma. “Cuando yo era niña, mi familia no participaba activamente de su cultura, pero sí tenían muy clara su identidad. Mi papá estudiaba la lengua y nos enseñaba desde chicos. Ellos hablaban de su infancia, de las costumbres y ceremonias, aunque en ese momento ya no se realizaban. Fue en mi adolescencia cuando empecé a estudiar por mi cuenta, a buscar respuestas y a querer vivir como Mapuche”, recuerda.

Sofía también rememora que desde pequeña comenzó a confeccionar su propia vestimenta tradicional, como parte de un trabajo escolar. “Y de ahí no paré más. Ahí fue cuando dije: yo quiero vivir como Mapuche, vestirme, hablar, todo”, dice con convicción.

Mapuche y tiktokera

Bajo el nombre de usuario Quucho —“así me decían de pequeña, no es una palabra Mapuche”, aclara—, Sofía acumula más de 110 mil seguidores en Instagram y más de 200 mil en TikTok. En ambas plataformas difunde contenido sobre la cultura de su pueblo: vestimenta tradicional, significados de nombres y toponimias, prácticas cotidianas, tradiciones, ceremonias y también se anima a debates históricos, sociales y políticos.

Todo comenzó hace cinco años, impulsada por la necesidad de encontrar información en internet que, en su adolescencia, simplemente no estaba. “Cuando quería aprender sobre el mundo Mapuche, buscaba referentes y no había. Ya en ese momento había identificado el problema: hay muchas personas con ganas de aprender, pero sin saber por dónde empezar. Yo pensaba: ojalá alguien lo hiciera”, recuerda. Con el tiempo, fue ella misma quien decidió hacerlo.

Uno de los primeros videos que subió mostraba un cambio de vestuario: cómo pasaba de la ropa tradicional Mapuche a la vestimenta cotidiana. “Ese video se viralizó. Ahí la gente empezó a dejarme preguntas, y comencé a responder. Me di cuenta de que tenía talento para esto. No subo videos todos los días, pero los contenidos que propongo funcionan bien, y eso quiere decir que a la gente le gusta”, cuenta.

Sofía se encarga de cada paso del proceso: planifica, graba, edita, pone sonido y publica sus materiales. “Le pongo cariño. Pero también es desgastante, porque no tengo un equipo de trabajo. Todo nace de mí: pienso de qué quiero hablar, qué está pasando a mi alrededor o qué tema quiero instalar”, describe.

“A veces me doy cuenta de que hay muchas personas que quieren saber cosas muy básicas, como el significado de las joyas, y puedo responder eso. Otras veces, me voy más hacia el pensamiento filosófico de la cultura, o comparto recetas. Es muy variado”, concluye.

Atravesar barreras

Aunque no se define como influencer —“no vivo de esto”, aclara—, Sofía sí se considera una creadora de contenido. Y admite, entre risas, que en ciertas situaciones se siente “famosa”: “Me doy cuenta cuando voy a la ciudad, porque la gente me pide fotos, se emociona. A veces me invitan a dar charlas o hacen reseñas sobre mí. Incluso me han dado premios por hacer videos”, cuenta.

Uno de los aspectos que más valora es su llegada al público joven. “A veces no son los niños quienes me siguen directamente, sino que los profesores les muestran mis contenidos. Entonces, de alguna forma, ellos simpatizan, se interesan y llevan ese tema a la mesa familiar. Me escriben cosas como ‘mi hija chica me mostró tus videos y tuve que descargar TikTok’. Me llegan muchas historias así”, relata.

También reflexiona sobre el impacto que tiene en distintos públicos: “He construido cercanía y logrado atravesar barreras. Nuestra cultura todavía es bastante adultocentrista, muy enfocada en la gente mayor. Pero yo puedo llegar tanto a los niños como a los adultos, generar respeto y diálogo. No que digan ‘¿de qué habla esta niña?’, sino que se escuche. A veces lo cuestiono: los niños también tienen opiniones y es necesario escucharlos. Para fomentar el pensamiento crítico, hay que conversar con ellos”.

Sobre el final, resume lo que más la moviliza de su trabajo en redes sociales: “Lo que más me gusta es conocer personas, que me inviten a dar charlas, o por ejemplo, conocerte a ti del otro lado de la cordillera. Eso es lo más lindo. También me emociona cuando me comparten sus historias: que se animaron a ir a una ceremonia, que empezaron a estudiar… Eso para mí es fortalecedor”.