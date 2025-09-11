“Nosotras transformamos”: mujeres de toda la provincia se reunirán en Neuquén este sábado

Este sábado 13 de septiembre, el programa “Nosotras transformamos” vivirá su primer encuentro provincial en la ciudad de Neuquén, con una jornada cargada de intercambio, formación y participación colectiva.

La cita será de 10:30 a 17 horas en el Centro de Convenciones Domuyo, y reunirá a mujeres de distintos puntos de la provincia que vienen participando del programa en sus comunidades. La inscripción es gratuita y puede realizarse online a través del siguiente .

“Este encuentro se viene haciendo desde cada rincón de la provincia, con mujeres que jamás habían participado de estos espacios”, comentó Lorena Barabini, subsecretaria de las Mujeres, en una entrevista con Fernanda del Valle en el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se transmite por AM550.

Barabini destacó la importancia de una convocatoria amplia y diversa: “Lo fundamental es que participen mujeres de todos los ámbitos de la sociedad, es la mejor forma de nutrirnos”. Según explicó, el objetivo del encuentro es “generar herramientas que permitan potenciar sus roles dentro de la comunidad, a través de rondas de intercambio y charlas informativas”.

Durante la mañana, las participantes se organizarán en rondas temáticas de intercambio sobre áreas como: Cultura, Deporte, Ruralidad, Gestión pública, Discapacidad, Religión, Derechos, Trabajo barrial y comunitario y medio ambiente.

Mientras que por la tarda, se realizarán charlas informativas sobre: Estrategias de contención y salud emocional ante situaciones de violencia, Inteligencia artificial y redes para comunicar con impacto, liderazgos transformadores, Gestión y diseño de proyectos sociales y comunitarios.