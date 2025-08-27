¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 27 de Agosto, Neuquén, Argentina
ESTE MIÉRCOLES A LAS 21 por 24/7

Historias de Mujeres Valientes: Maya, la psicóloga que volvió a Neuquén para empezar de nuevo

Este miércoles a las 21, en el programa "Historias de Mujeres Valientes" que conduce la periodista Lucy Pysny conoceremos la vida de Maya Tobares, profesional que a sus 39 años, decidió dejar su vida en el extranjero para estar con su familia.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 19:08
La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios, que nos lleva a conocer relatos inspiradores de mujeres de diversas áreas como protagonistas.

El programa se transmite en vivo en Canal 6 de Cablevisión digital, Stream en la app de cn247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com Además en diferido por el canal de Youtube 247 CanaldeNoticias.

El objetivo de este programa es conocer la historias de estas mujeres valientes que han atravesado circunstancias difíciles en sus vidas pero que lo han hecho de forma valiente, poniendo su vida, su cuerpo, su esfuerzo y dedicando mucho tiempo para ello.

En la emisión de este miércoles 27 de agosto a las 21, Pysny nos presenta la historia de Maya Tobares, psicóloga neuquina que vivió en Colombia para capacitarse, donde formó parte de equipos interdisciplinarios internacionales. Tras años de desarrollo profesional fuera del país, Tobares decidió radicarse nuevamente en la Patagonia. Hoy vive en Plottier, donde busca reencontrarse con sus raíces y retomar su carrera cerca de su familia.

