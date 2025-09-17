El 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor en honor a José Manuel Estrada, un destacado educador, orador, escritor y periodista que dejó una huella profunda en la educación argentina.

Esta fecha representa una oportunidad para reconocer a quienes con dedicación y vocación diaria contribuyen a la formación de las nuevas generaciones, ofreciendo lo mejor de sí mismos y manteniendo un compromiso constante con la sociedad.

Los docentes enfrentan actualmente importantes desafíos, especialmente en un contexto de crisis global y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial, por ejemplo, se presenta como un recurso que ha llegado para quedarse y que debe ser utilizado con gran responsabilidad.

Día del Profesor: homenaje y desafíos actuales.

A pesar de estos avances, la esencia de la educación permanece intacta: la relación humana que se establece entre profesores y estudiantes sigue siendo fundamental para la formación integral en la vida. Este vínculo es clave y debe mantenerse como un valor esencial.