Fecha confirmada y un día antes de lo esperado

El pago de los salarios de diciembre para los trabajadores del Estado provincial ya tiene fecha definida. El depósito se realizará este martes 30, antes de que finalice el mes y en la antesala de los festejos por Año Nuevo.

La información fue confirmada por el ministerio de Economía, Producción e Industria y alcanza a la totalidad de los empleados públicos y al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Quiénes cobran este martes

El cronograma incluye a los trabajadores activos del Consejo Provincial de Educación, el sistema de Salud, la Policía, la Administración Central y los organismos descentralizados. También están comprendidos los jubilados, pensionados y retirados del Estado provincial.

Los haberes estarán acreditados el mismo día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén, lo que permite un acceso inmediato al salario.

Un pago clave en una semana de alto consumo

La confirmación del depósito genera previsibilidad en días donde se concentran gastos vinculados a celebraciones, traslados y compromisos familiares. Contar con el salario antes del cierre del mes aporta tranquilidad y orden a la economía de miles de hogares neuquinos.

El cumplimiento en tiempo y forma del pago permite planificar con mayor claridad y sostener el movimiento habitual de la actividad comercial en la previa de Año Nuevo.

Regularidad y administración ordenada

El pago anticipado de los salarios se inscribe en una política de administración financiera que prioriza la regularidad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. El objetivo es asegurar previsibilidad, especialmente en fechas sensibles del calendario.

De este modo, la Provincia vuelve a cumplir con el cronograma salarial completo antes de que termine el mes, reforzando un esquema de pagos sostenido y sin sobresaltos.

Tranquilidad para cerrar el año

Con los sueldos de diciembre garantizados para este martes 30, la administración pública provincial y el sector pasivo cuentan con una señal clara de continuidad y orden para cerrar el año.

En un contexto de fin de año cargado de compromisos y gastos, la confirmación del pago anticipado aporta alivio y permite encarar los festejos con mayor calma y previsibilidad.