Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Tiempo despejado y calor extremo

Neuquén, al horno este lunes: sol pleno y temperaturas que alcanzan los 36 grados en toda la provincia

El inicio de la semana llega con condiciones ideales para disfrutar al aire libre en toda la provincia de Neuquén, aunque con temperaturas elevadas que invitan a tomar precauciones e hidratarse bien.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 09:36
En Neuquén capital, el lunes se presenta con sol radiante y una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 15. Hacia la noche, el viento del sudoeste ganará protagonismo con ráfagas que podrían alcanzar los 44 km/h. La localidad de Añelo también tendrá una jornada plenamente soleada, con una máxima de 35 grados y una mínima de 13. Durante la noche, el viento del sudoeste incrementará su intensidad, con ráfagas de hasta 46 km/h.

En el centro de la provincia, Zapala vivirá un día de cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 31 grados de máxima y 8 de mínima. Al cierre de la jornada, se esperan ráfagas de viento del sudoeste cercanas a los 38 km/h.

La cordillera mostrará un panorama distinto en cuanto a temperaturas, aunque con igual presencia del sol. San Martín de los Andes comenzará la semana con cielo despejado, una máxima de 20 grados y una mínima que descenderá hasta los 2 grados por la noche. El viento del oeste soplará durante el día con ráfagas de hasta 32 km/h.

En Villa La Angostura, el clima se mantendrá estable y soleado, con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 3. El viento del oeste acompañará la jornada con ráfagas de 27 km/h. Más al norte, Chos Malal tendrá un lunes despejado y caluroso, con una máxima de 30 grados y una mínima de 4. Durante la noche, el viento del noroeste se hará sentir con ráfagas de hasta 36 km/h.

Desde la AIC recomiendan hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico y prestar atención al viento, especialmente durante la noche. La semana comienza con calor protagonista y estabilidad en toda la provincia.

