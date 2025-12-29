El inicio de la semana llega con condiciones ideales para disfrutar al aire libre en toda la provincia de Neuquén, aunque con temperaturas elevadas que invitan a tomar precauciones. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera tiempo bueno, cielo despejado y calor en la región de la Norpatagonia, condiciones que se mantendrán durante los próximos días.

En Neuquén capital, el lunes se presenta con sol radiante y una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 15. Hacia la noche, el viento del sudoeste ganará protagonismo con ráfagas que podrían alcanzar los 44 km/h. La localidad de Añelo también tendrá una jornada plenamente soleada, con una máxima de 35 grados y una mínima de 13. Durante la noche, el viento del sudoeste incrementará su intensidad, con ráfagas de hasta 46 km/h.

En el centro de la provincia, Zapala vivirá un día de cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 31 grados de máxima y 8 de mínima. Al cierre de la jornada, se esperan ráfagas de viento del sudoeste cercanas a los 38 km/h.

La cordillera mostrará un panorama distinto en cuanto a temperaturas, aunque con igual presencia del sol. San Martín de los Andes comenzará la semana con cielo despejado, una máxima de 20 grados y una mínima que descenderá hasta los 2 grados por la noche. El viento del oeste soplará durante el día con ráfagas de hasta 32 km/h.

En Villa La Angostura, el clima se mantendrá estable y soleado, con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 3. El viento del oeste acompañará la jornada con ráfagas de 27 km/h. Más al norte, Chos Malal tendrá un lunes despejado y caluroso, con una máxima de 30 grados y una mínima de 4. Durante la noche, el viento del noroeste se hará sentir con ráfagas de hasta 36 km/h.

Desde la AIC recomiendan hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico y prestar atención al viento, especialmente durante la noche. La semana comienza con calor protagonista y estabilidad en toda la provincia.