Si eres de los que nunca sale de casa sin una gotita de perfume en el cuello, esto te va a sorprender: tu hábito diario podría estar dejándote marcas que no se borran. Según el especialista en emergencias Miguel Assal, aunque los perfumes no afectan directamente la tiroides (como muchos creen), sí pueden dañar tu piel y tus vías respiratorias, especialmente si usas productos de baja calidad.

El problema principal es la fotosensibilidad: ciertos componentes de las fragancias reaccionan con la luz solar y pueden provocar manchas oscuras, irritaciones, enrojecimiento e incluso acelerar el envejecimiento de la piel. Y lo peor: si aplicas perfume todos los días en el cuello, el daño se acumula y puede volverse permanente.

Pero eso no es todo. Las fragancias también son un enemigo silencioso para quienes tienen sensibilidad ambiental. El contacto con perfumes puede disparar rinitis vasomotora, causando nariz tapada, goteo y estornudos, incluso sin alergias.

La buena noticia: pequeños cambios pueden protegerte sin renunciar al aroma que tanto te gusta.

Los que recomiendan los expertos

Elegir perfumes certificados y evitar los de dudosa procedencia.

Aplicar fragancias sobre la ropa o en zonas que no reciban sol directo.

Evitar cuello y escote en verano.

Probar primero en la muñeca para detectar reacciones inmediatas.

Consultar a un médico ante síntomas respiratorios persistentes.

Un simple gesto de belleza puede convertirse en un enemigo silencioso de tu piel y tu salud. ¡Cuidado con dónde te perfumas!