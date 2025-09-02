Valeria Mazza continúa consolidando su influencia en el mundo de la moda con la presentación oficial de su nuevo perfume llamado Velvet. El evento se llevó a cabo en el exclusivo Sky Bar del Alvear Icon, ubicado en Puerto Madero, donde la supermodelo brilló con un vestido de terciopelo bordó que combinó con detalles de encaje negro en el escote.

El diseño elegido por Mazza, con inspiración lencera y largo midi ajustado al cuerpo, fue complementado con sandalias de cuero negro de su propia línea de calzados, un delicado collar de cristales Swarovski y un maquillaje con labios color rubí. Su peinado, con ondas al agua y raya al medio, fue realizado por sus estilistas Diego Impagliazzo y Poli Martínez, del equipo Los Garcia.

El lanzamiento de Velvet contó con la presencia de su familia cercana: su marido Alejandro Gravier, quien lució un traje azul noche a cuadros acompañado por una camisa blanca y corbata estampada en tonos bordó y azul, y sus hijos menores, Benicio y Taína Gravier.

Benicio, que recientemente protagonizó una campaña de novias junto a Juanita Tinelli, asistió con un traje de lino beige, remera blanca de cuello redondo y zapatillas a juego, acompañado por su novia Lola Malm, quien optó por un blazer con brillos, jean negro oversized y stilettos blancos. Por su parte, Taína impactó con un conjunto de chaqueta cropped y minifalda con estampado pied de poule, combinando pantimedias negras translúcidas y botas de cuero con hebillas.

Entre los invitados destacados del mundo de la moda estuvieron Benito Fernández y Fabián Zitta. Fernández, amigo personal de Mazza, llevó una remera estampada, chaqueta azul, pantalón degradé en celeste y verde, y zapatillas verde neón. Mientras tanto, Zitta, quien recientemente presentó su colección junto a la supermodelo en la pasarela, optó por un look casual con camisa blanca, campera de cuero, pantalón negro y zapatillas.

Este evento reafirma la versatilidad de Valeria Mazza, que además de su carrera como modelo, gestiona activamente su marca de zapatos, carteras y línea de anteojos de sol, consolidando su rol como empresaria dentro del sector de la moda.