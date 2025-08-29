Sábado y domingo a todo fútbol en las radios del Grupo Prima Multimedios

Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Los cotejos que se irradiarán por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La primera transmisión será el sábado desde las 14 arrancará con "El Clásico de barrio más Grande del Mundo", en el estadio Pedro Bidegaín en el Bajo Flores se medirán San Lorenzo de Almagro y Huracán de Parque de los Patricios.

El domingo se podrán vivir tres partidos en una jornada que tiene todos los atributos, para convertirse por demás atrayente.

Desde las 14.30 jugarán en el estadio José María Minella, Aldosivi de Mar del Plata ante Boca Juniors. El Tiburón busca zafar del descenso y el Xeneize continuar con su racha ganadora, luego de dos victorias.

Desde las 19.15 en el Monumental de Nuñez, River Plate recibirá a a San Martín de San Juan. El Millonario viene de días de festejo, por penales eliminó a Libertad de Paraguay y Unión de Santa Fe, los cuyanos pelean por zafar del descenso dirigidos por Leandro "Pipi" Romagnoli.