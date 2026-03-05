Los petroleros ponen en duda el plan de saneamiento del pasivo ambiental acordado entre YPF y el Gobierno provincial

El sector hidrocarburífero en la provincia de Santa Cruz vive días y horas de tensión a partir de la decisión del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) que encabeza Rafael Guenchenen de lanzar un paro contra algunas operadoras que asumieron el manejo de las áreas cedidas por la empresa YPF cuando, meses atrás, acordó su salida de la jurisdicción patagónica.

El reclamo del gremio tiene que ver con una demora en el plan de saneamiento ambiental acordado entre la compañía que conduce Horacio Marín y el gobernador santacruceño, Claudio Vidal.

En un principio, el reclamo del sindicato era contra la empresa Patagonia Resources. De acuerdo a lo comunicado por la propia organización, el conflicto surgió por “la negativa de reincorporar trabajadores que han sido desconocidos de sus funciones y a la baja de contratos dispuesta por distintas operadoras”.

Vale recordar que YPF asumió el compromiso de hacerse cargo del pasivo ambiental acumulado en el territorio tras la explotación de diversas áreas.



¿El gobernador Claudio Vidal se alinea con el kirchnerismo?

En paralelo a la situación anteriormente mencionada, se habla de que el mandatario de extracción peronista y exlíder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz entable un acuerdo con el expresidente de YPF, Pablo González.

Vale recordar que Vidal quedó golpeado luego de lo que fueron las elecciones legislativas de octubre del 2025, de modo tal que no pudo meter a sus candidatos en la Cámara de Diputados de la Nación (se quedó con dos escaños el kirchnerismo y con uno La Libertad Avanza).



