En su primer partido como titular, Tomás Aranda fue una de las figuras de la goleada de Boca 3-0 ante Lanús y mostró por qué es una de las grandes promesas de las inferiores del club. Luego de un par de buenos ingresos en anteriores partidos, el enganche de 18 años fue de los más destacados en el mejor partido del Xeneize en 2026.

El nacido en Ciudadela el 9 de mayo de 2007 ya había sido elogiado públicamente por Mauricio Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca. Su evolución en inferiores tomó notoriedad en 2023, cuando fue capitán en la Séptima conducida por Antonio "Chipi" Barijho. A comienzos del 2024 lo subieron a Reserva y fue parte del título aquel año, pero el año pasado explotó definitivamente: la '10' en la espalda y 4 tantos más 7 asistencias para ayudar al equipo de Mariano Herrón a conseguir el bicampeonato.

Aranda despuntó en Reserva en 2025 y se ganó un lugar en el plantel de Primera.

En su séptimo partido en la Primera, primero desde el arranque, Tomi fue importante partiendo desde la izquierda hacia el medio. La acción en la que llegó al fondo y sacó el centro en el gol de Miguel Merentiel fue la más importante, pero además de eso complicó a la defensa de Lanús con algunas gambetas y sobre todo tomando buenas decisiones para la continuidad de las jugadas. "Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar, a Messi, a Paredes... son mis referentes", expresó luego del partido.

Aranda es uno de los 43 juveniles que debutaron en la Primera de Boca desde que Juan Román Riquelme está en funciones dirigenciales y se suma a Alan Varela, Equi Fernández, Valentín Barco, Aaron Anselmino, ya emigrados, y otros como Exequiel Zeballos y Lautaro Di Lollo, que integran el plantel actual, entre los que se hicieron un lugar desde las inferiores. Aparentemente, el enganche es uno de los que más ha generado expectativa en Román, que lo ve como uno de los destinados a triunfar con la camiseta Xeneize.