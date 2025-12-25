Una viral publicación de una madre cipoleña sobre su hija ha conmovido y tocado el corazón de los vecinos en esta época de fiestas y solidaridad con el otro. Una mujer compartió el ritual que todas las noches realiza su hija Olivia, de 5 años, logrando un gran impacto en la comunidad por su enorme gesto a tan corta edad.

La mamá de Olivia, comentó en redes sociales que su hija sale todas las noches a saludar a los recolectores de basura de Cipolletti, cuando pasan por calle Ituzaingó, donde ella vive. Cuando sabe que estan por pasar, la pequeña sale a la vereda a saludarlos y desearles buena suerte en el día de trabajo.

Su madre manifiesta que ya se trata de una "amistad", que comenzó cuando Olivia tenía 2 años y medio, es decir hace dos años.

"Muy contenta les dice “hola amigoooos” y ellos lo mismo “hola amigaaaa, cómo estás, te extrañamos” tocando bocina", relata sobre el ritual de cada noche.

En época de fiestas, el saludo fue especial y la pequeña decidió hacerle un presente a los trabajadores. El pasado 23 de diciembre, salieron como todas las noches pero además les regalaron una caja navideña, para que tengan comida y bebida para Navidad.

El momento quedó registrado en un video, el cual se hizo rápidamente viral. En el mismo se ve cómo los basureros le agradecen a Olivia, la saludan con un beso y se van con su caja navideña a seguir trabajando.

"Ellos muy amorosos como siempre y Oli súper contenta", finalizó su madre con orgullo.