Desde el 1 hasta el 7 de febrero, el mágico entorno de Copahue será el escenario de la 14° edición de Copahue Medita, un evento consolidado en el calendario veraniego que invita a los participantes a reflexionar, relajarse y profundizar en el autoconocimiento. Con entrada libre y gratuita, el encuentro está destinado tanto a residentes como a visitantes que deseen experimentar el poder sanador de este lugar único.

La inauguración será el domingo 1 de febrero a las 16 con un acto oficial organizado por la Municipalidad de Caviahue-Copahue, el Ente Provincial de Termas y la Asociación de Hoteleros y Afines de Copahue. A continuación, a las 16:30, se llevará a cabo la charla titulada “Aguas termales y sus beneficios para la salud”, a cargo de Ana Monasterio, que abordará las propiedades medicinales de las aguas termales de la región.

Un programa diverso de actividades para todos

La propuesta de Copahue Medita incluirá talleres y terapias libres y gratuitas durante toda la semana, en las que se podrán explorar diversas disciplinas de bienestar, sanación y meditación. Entre ellas destacan la biodescodificación, las constelaciones familiares y la sonoterapia, que utiliza el sonido como herramienta de sanación.

Matías Ramos, Presidente Provincial de Termas de Neuquén, explicó en una entrevista para Verano de Primera por AM550: “Este evento nació hace muchos años con el objetivo de promover nuestras termas, y cada año se hace más fuerte. La gente ahora busca profundizar más en las terapias, ir más allá del conocimiento superficial, y nosotros respondemos a esas demandas. Además, siempre estamos incorporando nuevas técnicas”.

Ramos también destacó que, durante esta semana, las termas de Copahue ofrecen un espacio único para la sanación del cuerpo y el alma, respaldado por la impresionante naturaleza del volcán Copahue. “Muchas personas eligen este evento no solo por las termas, sino porque buscan un entorno natural que favorezca su bienestar integral. Aquí la naturaleza tiene un poder sanador único”, señaló.

Un destino turístico en pleno auge

El turismo en la región experimentó un notable crecimiento en enero, con picos de ocupación que llegaron al 90-95% durante los fines de semana y, en algunos casos, al 100%.

“El turismo de cercanía está teniendo un impacto muy positivo. Los visitantes se sienten atraídos por la belleza del lugar, pero también por los beneficios de las termas, la gastronomía y la hotelería”, dijo Ramos.

Los turistas, tanto locales como internacionales, disfrutan no solo de las aguas termales, sino también de la paz y la energía del lugar, que invita a la introspección y al contacto profundo con la naturaleza. “Al estar tan cerca de la capital neuquina, a solo cuatro horas, la gente puede disfrutar de un entorno increíble rodeado de araucarias milenarias y de la magia de este lugar al pie del volcán Copahue”, manifestó.

Recomendaciones para los asistentes

Ramos sugiere que los interesados en participar de Copahue Medita realicen reservas anticipadas de alojamiento, tanto en Caviahue como en Copahue, debido a la alta demanda en temporada. Además, destacó la existencia de un hermoso camping en Copahue, ideal para quienes se deseen alojar en motorhomes o casas rodantes. En la zona también se pueden encontrar diversas opciones de hospedaje, desde hostels hasta cabañas y hoteles.