El clima volvió a cambiar de manera abrupta en la región cordillerana. Una masa de aire frío se afectó la zona y provocó un marcado descenso de las temperaturas, con lluvias persistentes, viento y nevadas en sectores de montaña.

Durante la madrugada del sábado, el cordón del cerro Chapelco volvió a teñirse de blanco. La nevada fue leve, pero suficiente para dejar imágenes invernales poco frecuentes para esta altura del año y reforzar la sensación térmica baja en San Martín de los Andes y alrededores.

Mientras que en las zonas altas las precipitaciones se dieron en forma de nieve, en áreas urbanas predominaron las lluvias y el frío intenso. A este escenario se sumaron ráfagas de viento que se hicieron sentir en distintos puntos de la provincia, desde la Cordillera hasta los Valles y la Meseta.

Ante estas condiciones, organismos oficiales recomendaron circular con precaución por rutas de montaña y prestar especial atención en los accesos a la ciudad. También insistieron en la importancia de seguir los informes meteorológicos actualizados, ya que el fenómeno se mantendría durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.