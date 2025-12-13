Tensión y violencia en la visita de Messi a la India, en el marco del GOAT Tour. El paso del capitán de la selección argentina en el país asiático generó una gran expectativa, desatando la bronca de los fanáticos en el Salt Lake Stadium, luego de la brevedad de su aparición, y que se confirmara que no iba a jugar, terminando con incidentes, y denuncia por estafa contra la organización.

Messi recorrió un estadio lleno, saludo a los hinchas que estaban, y tras varios minutos de presencia se marchó. Los espectadores se comenzaron a impacientar, principalmente quienes pagaron una alta suma en su entrada (arriba de los 100 dólares) y lo que debía ser una jornada histórica, terminó con caos: Butacas y elementos arrojados al campo de juego, más invasión del mismo con destrozos.

Posteriormente, la policía nacional terminó deteniendo al organizador del evento por una denuncia formal de estafa, exigiendo que se devuelva el dinero de los tickets vendidos, ya que se habría anunciado que Messi iba a estar en el campo de juego, cuando en realidad su presencia era solo de saludo, y reuniones.

La visita del argentino está enmarcada en el GOAT Tour que realizará, junto a De Paul y Suarez, en el país asiático. Calcuta fue la primera parada donde se descubrió una inmensa escultura hecha en su honor. La misma fue hecha en fibra de vidrio, de 21 metros de altura, demandando 40 días de construcción.

La llegada del campeón del mundo en Qatar 20222 generó una revolución en el país, donde también pasó por Hyderabad, lugar donde ocurrió todo con normalidad, y luego seguirá en Mumbai y Nueva Delhi.