La confirmación de una muerte por botulismo en La Pampa encendió todas las alarmas sanitarias y judiciales. El caso, ocurrido en la localidad de Toay, involucra la elaboración y comercialización de conservas caseras sin controles oficiales y derivó en un allanamiento, la clausura del comercio responsable y una advertencia urgente a la población para evitar nuevos contagios.

Los análisis realizados confirmaron que una mujer falleció como consecuencia de una intoxicación por toxina botulínica, mientras que una segunda persona presentó un cuadro compatible con la misma patología. Aunque inicialmente no se había presentado una denuncia formal, la repercusión pública del episodio motivó al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación de oficio.

Como resultado, en las últimas horas se llevó adelante un operativo en el lugar donde se elaboraban los alimentos vinculados al brote. La Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa allanaron el establecimiento, secuestraron elementos de interés para la causa y dispusieron la clausura del comercio, que permanece bajo custodia policial permanente.

Desde fuentes oficiales indicaron que las medidas judiciales se encuentran supeditadas a las notificaciones del área de Salud y a los resultados técnicos del Instituto Malbrán, considerados claves para determinar responsabilidades penales en la producción de estas conservas.

Productos sin registro y advertencia urgente

El foco infeccioso fue identificado con una marca comercial concreta, lo que llevó a la Dirección de Epidemiología a emitir una advertencia específica: se recomienda descartar de inmediato todos los escabeches y conservas de la marca “Juli-Mar”.

Las autoridades sanitarias confirmaron que estos productos se comercializaban sin Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) ni Registro Nacional de Establecimientos (RNE), es decir, fuera de cualquier control bromatológico. El municipio de Toay ya fue notificado para intervenir en el retiro de esta mercadería del circuito de venta.

La gravedad del caso también tuvo impacto en el plano institucional. Desde la comuna adelantaron que el intendente de Toay, Ariel Rojas, brindará una conferencia de prensa el martes para informar a la comunidad sobre el estado de situación y las medidas adoptadas.

En tanto, desde el Ministerio de Salud provincial llevaron algo de tranquilidad al señalar que no se detectaron nuevos casos con síntomas compatibles, aunque aclararon que se mantiene una vigilancia epidemiológica estricta hasta que el riesgo disminuya con el paso de los días.

Lo que hay que saber: cómo prevenir el botulismo en el hogar

A diferencia de otras bacterias, la toxina botulínica no altera el sabor, olor ni aspecto de los alimentos. Por eso, la prevención es clave:

Prioridad sanitaria: consumir solo alimentos con registro sanitario oficial.

Venta informal: evitar escabeches y conservas caseras de procedencia desconocida.

Señales de alerta: no consumir envases con tapas hinchadas, pérdidas de líquido o liberación de gas al abrirlos.

Higiene y frío: respetar la cadena de frío y mantener los alimentos perecederos por debajo de los 5 °C.

Inactivación de la toxina: hervir conservas sospechosas a baño María durante al menos 30 minutos.

Aceites saborizados: las preparaciones caseras con ajo o hierbas deben conservarse siempre refrigeradas.