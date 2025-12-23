La Navidad tiene algo de convención global y algo de espejismo local. Todos creemos estar haciendo lo mismo —un árbol, una mesa, un brindis— pero cada cultura le agrega un gesto propio, un ritual que condensa historia, creencias y un poco de esa necesidad humana de encontrar sentido en el último tramo del año. Y si uno mira con atención, descubre que en algunos lugares del planeta las fiestas se celebran con una creatividad que roza lo fantástico.

Este recorrido va del impacto al matiz, de lo más desconcertante a lo más entrañable.

Islandia: 13 duendes que reemplazan a Papá Noel

Si Papá Noel te parece un personaje simple, en Islandia la cosa se multiplica por trece. Allí aparecen los Yule Lads, criaturas traviesas que visitan las casas durante las 13 noches previas a Navidad. Algunos roban comida, golpean puertas para asustar, y otros directamente se llevan cucharas. Los chicos dejan sus zapatos en la ventana y cada duende les deja un regalo… siempre y cuando se hayan portado bien. Si no, reciben una papa podrida. Lo que se dice una Navidad vikinga.

Cataluña, España: un tronco que “defeca” regalos

En tierras catalanas, Papá Noel comparte protagonismo con el Tió de Nadal, un tronco sonriente al que los niños alimentan con cáscaras de frutas, galletitas o pan desde el 8 de diciembre y cubren con una manta por el frío. El 24 llega el ritual: los chicos lo golpean con palos mientras cantan “Caga Tió”, una canción que le pide al tronco que “haga caca” regalos. Literalmente. Esos fueron puestos por los padres en algún momento de distracción debajo de la manta. Del Tió “caen” golosinas y pequeños obsequios, en uno de los rituales más insólitos y encantadores de Europa.

El Tió de Nadal, "caga" regalos y dulces para los niños durante las fiestas navideñas.

Austria: cuando el espíritu navideño se parece más a un demonio que a un villancico

Entre los Alpes austríacos, la Navidad tiene la forma de una criatura que, si existiera en nuestras veredas, llamaríamos al 911 en cuestión de segundos. Se llama Krampus, mitad cabra, mitad demonio, tecnología medieval pura: cuernos torcidos, cadenas, y una misión pedagógica brutal: asustar a los chicos que se portaron mal. Cada 5 de diciembre, en la Krampusnacht (Noche del Krampus), decenas de hombres disfrazados recorren Salzburgo y Tirol provocando terror del bueno. No hay Papá Noel con almohadón ni reno de utilería: hay fuego, máscaras talladas y una tradición que sobrevive porque, para ellos, la Navidad no es sólo dulzura.

Guatemala: quemar al Diablo para barrer el año

En Guatemala, el pesebre convive con una hoguera espiritual. Durante la “Quema del Diablo”, las familias limpian sus casas a fondo, juntan lo que sobra, lo viejo, lo que arrastra una energía que ya no quieren y lo prenden fuego junto a una efigie del Diablo. Es un ritual para empezar el nuevo ciclo livianos, un exorcismo doméstico con aroma a humo y creencia popular. No hay metáfora: lo malo se quema.

Groenlandia: la Navidad que se come cruda y fermentada

Si para vos la Navidad tiene sabor a matambre de la Tía, en Groenlandia te espera otro desafío culinario. Allí se sirve mattak y kiviak, un plato que fermenta durante meses bajo tierra, hecho con ballena cruda con grasa envueltas en piel de foca. Es una tradición culinaria tan extrema como las temperaturas de la zona. Para ellos no es rareza: es identidad, supervivencia, cultura.

Krampus, mitad cabra y mitad demonio, acompaña a San Nicolás para castigar a los niños malos.

Noruega: esconder las escobas para que no vuelen las brujas

En la noche de Navidad, los noruegos esconden todas las escobas de la casa, en contra del tráfico aéreo sobrenatural. Según la tradición, esa es la noche en la que las brujas y los espíritus malignos salen a dar paseos nocturnos por el cielo, siempre con escobillones ajenos. Esta costumbre se basa en el folclore y la superstición que data de cientos de años.

Ucrania: árboles cubiertos de arañas que dan buena suerte

En Ucrania, un árbol navideño sin una araña no está completo. La tradición nace de una vieja leyenda: una mujer pobre que no podía decorar su árbol y que al despertar encontró una telaraña brillante, tejida por una araña solidaria.

Hoy se colocan arañas y telarañas artificiales, porque en ese detalle se esconde la promesa de buena fortuna para el año que viene.

Venezuela: ir a misa en patines

En Caracas, la Navidad arranca temprano y sobre ruedas. Para asistir a la Misa de Aguinaldo, muchos van en patines, tanto que algunas calles se cierran hasta las 8 de la mañana para evitar accidentes. Es una mezcla impecable de fe y deporte urbano tropical, una misa que empieza en modo roller y termina en canto coral.

El Mattak es piel y grasa de ballena cruda, cortada en cubos. Y el Kiviak es un plato fermentado de aves marinas en piel de foca enterradas para fermentar.

Portugal: una mesa que siempre espera a los que ya no están

En varias regiones de Portugal, la Nochebuena deja un gesto que emociona más que sorprende: se reservan lugares en la mesa para los fallecidos. A veces también se dejan migas de pan, como una forma silenciosa de recordar, agradecer y mantener un puente con los que ya no están. Es una Navidad con memoria, donde el ritual sostiene lo que el tiempo no puede olvidar.

Alemania: botas que amanecen llenas de dulces

El 6 de diciembre, los niños alemanes dejan sus botas afuera con la esperanza de que San Nicolás las llene de chocolates y pequeños regalos. Si se portaron bien, claro. Es una tradición simple, luminosa, que convierte una mañana cualquiera en un anticipo de festejos.

En Ucrania, un árbol navideño sin una araña no está completo.

República Checa: un zapato que predice casamientos

En la República Checa, las mujeres solteras tiran un zapato hacia atrás, de espaldas a la puerta. Si la punta queda mirando hacia la salida, significa boda próxima. Si cae al revés, paciencia: el amor todavía no dobló la esquina.

Una mezcla de superstición y comedia romántica que añade humor a la Nochebuena.

Los mil nombres de Papá Noel

Papá Noel cambia de nombre según la geografía. Acá lo llamamos Papá Noel, en Chile es el Viejito Pascuero, en Costa Rica el Colacho, en Francia Père Noël, en Finlandia Joulupukk (Cabra de Navidad), en Rusia Ded Moroz, en Suecia Jultomtem, en Italia Babbo Natale. No importa el alias, todos cargan el mismo símbolo: la ilusión intacta en los ojos de los chicos de recibir el regalo que pidieron.

Al final la Navidad es eso, un mapa donde cada cultura elige cómo festejar, despedir lo que pasó y atraer lo que viene. Supersticiones, rituales, sorpresas, todas las tradiciones comparten algo esencial: el deseo humano de juntarse a encender, aunque sea por una noche, un poquito más de luz.