El domingo 14 de diciembre, a las 19, el Comahue Golf Club de Neuquén será escenario de una nueva edición del Visso Fashion Experience, uno de los desfiles de autor más esperados en la ciudad que llega con una propuesta que pone el foco en la conexión entre diseño, arte y naturaleza, bajo el concepto “Naturaleza Chic”.

Para esta edición, la productora de moda Alicia Nara (quien lleva más de 30 años impulsando el ecosistema del la moda en Neuquén y es una de las principales referentes del rubro en la región), volverá a reunir a un destacado grupo de diseñadores neuquinos. Entre ellos, Florencia Sánchez, Karina Saade, Natalia Kazakov, Mariela Arocena, Sofía Güer, Ziembra, Lorena Espinoza y Marcia Abarzúa, quienes presentarán colecciones inspiradas en distintas manifestaciones del mundo natural.

En cada apuesta, Alicia combina moda, arte y experiencia.

En esta apuesta estética, el maquillaje estará a cargo de Facundo Diez y su equipo, mientras que los peinados serán realizados por Gabriel Galindo junto a su staff, reforzando el concepto de originalidad y excelencia que caracteriza al evento.

Y la pasarela, va a ser otra maravilla de estilo y glamour: desfilarán 80 modelos formadas en el Instituto Visso que dirige Alicia, entidad que este año cumple diez años y que se fue consolidando como uno de los espacios de formación y profesionalización en la moda, más influyentes del Alto Valle.

Una vez finalizado el desfile, el público podrá disfrutar de un after con DJ en vivo y una intervención artística especial del creador Martín Villalba, quien realizará una obra en vivo inspirada en la energía del evento y en su vínculo con la naturaleza. La pieza será sorteada entre quienes asistan, sumando un momento participativo que combina moda, arte y comunidad.

Así, una vez más, Alicia combina moda, arte y experiencia, logrando que Visso Fashion Experience trascienda la pasarela.

Desfilarán 80 modelos formadas en el Instituto Visso.

Alicia y su maravilla

Alicia Nara es, sin dudas, “la one”. Productora de moda, coach en imagen y directora de Instituto Visso, dedicó su carrera al desarrollo del diseño y la moda en nuestra región. Ha formado a cientos de modelos y acompañado a decenas de diseñadores locales y de otras provincias. Ella no es sólo una referente: ella es "la" referente.

Con su trayectoria y su mirada sobre esta industria, creó el Instituto Visso, un espacio de formación de profesionales de la moda (no sólo modelos, también productores de moda, asesores de imagen, maquilladores, etc.), con el que apostó a romper moldes. Desde sus inicios, la institución adoptó una perspectiva que convierte a la diversidad en un valor central. Porque, para Alicia, lo maravilloso de la belleza es que siempre trasciende la apariencia.

Alicia Nara lleva más de 30 años impulsando el ecosistema del diseño de moda en Neuquén.

“Después de trabajar muchos años con modelos hegemónicas, cuando creé Visso apuntamos desde el primer día a que cualquier persona que tuviera ganas de disfrutar de esto que amamos, que es la moda, pudiera convertirse en profesional, ya sea como modelo o en cualquiera de las áreas de la profesión”, explicó.

La productora sostiene una visión amplia y profundamente humana sobre la belleza: “La belleza no pasa solamente por lo físico. La mayor belleza es sentirnos bien con nosotros mismos y transmitir ese bienestar hacia afuera. Por eso, formamos modelos que tienen cuerpos y estaturas diversas, con facciones y expresiones diferentes, porque fomentamos eso: ese bienestar, ese placer y disfrute por lo que uno hace, que no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo es sólo una herramienta para transmitirlo. Y en todos los cuerpos hay belleza”, remarcó.

Volver a lo esencial, a lo que no siempre se ve, pero se siente, es lo que permite que esta hacedora incansable siga impulsando el crecimiento de la moda made in Neuquén. Y ese espíritu, esa inspiración, también atraviesa cada edición del Visso Fashion Experience.

"Me apasiona trabajar con personas, ver cómo descubren y desarrollan su potencial", dice Alicia

Ecosistema chic

Con esta nueva edición, Visso Fashion Experience – Naturaleza Chic reafirma el protagonismo del diseño patagónico y propone una experiencia estética integral en un escenario único, donde creatividad, identidad regional y paisaje se encuentran y se muestran. Alicia lo resume así: “Hace muchos años que trabajo para fomentar el diseño de autor en la región. Se trata de visibilizar su trabajo. Mucha gente desconoce quiénes crean acá y cómo lo hacen. Muchos trabajan de manera sustentable y todos apuestan a producciones más amigables con el ambiente y a un vínculo más directo con el público. Desde mi rol como formadora, también impulso esa conciencia sobre el cuidado personal y del entorno”.

Es que Alicia hizo de la pasarela, un nuevo espacio de entretenimiento en Neuquén. Y hoy, asegura que la motivación de sus inicios se mantiene intacta: “Me mueve saber que todavía hay muchísimo por hacer. Me apasiona trabajar con personas, ver cómo descubren y desarrollan su potencial. Ver a adolescentes tímidas transformarse, ganar confianza y llevarse el mundo por delante. Esa es una de las mayores satisfacciones. Y acompañar a diseñadores desde sus inicios y verlos crecer, incluso en contextos difíciles, me llena de felicidad”.

"Lo maravilloso de la belleza es que siempre trasciende la mera apariencia", Alicia Nara.

“Neuquén es una ciudad pujante que crece a un ritmo enorme. La moda es una industria que genera trabajo y oportunidades en todo el mundo, y creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Hay mucho por desarrollar acá, muchos proyectos para llevar adelante. Soy una agradecida de esta profesión y de la gente que me acompaña día a día”, concluyó.

Si querés ir al desfile, ingresá a @instituto.visso