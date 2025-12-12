Este viernes 12 de diciembre a las 21.30, el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén será sede de la presentación de “El Eco de las Formas”, una propuesta audiovisual del fotógrafo y realizador Elías Heredia.

La actividad incluirá la proyección de Fashion Films filmados en distintos paisajes de la Patagonia argentina y en ciudades de Europa. Además, el público podrá participar de charlas, debates e intercambios que abordarán el valor conceptual, artístico y territorial de estas producciones contemporáneas.

El encuentro busca ofrecer una mirada amplia sobre los procesos creativos de Heredia y reflexionar acerca del rol del lenguaje audiovisual en la construcción de identidad y sentido de pertenencia. Está dirigido a fotógrafos, cineastas, performers, diseñadores de indumentaria, productores de moda, estilistas, estudiantes, gestores culturales y a todas las personas interesadas en las prácticas visuales.

La entrada será libre y gratuita, con capacidad limitada a 290 butacas.

Datos del evento