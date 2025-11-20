En una nueva emisión del programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550, la emprendedora Marcela Gorno compartió su historia de transformación personal y profesional tras llegar desde Buenos Aires a Neuquén en plena pandemia. Gorno que durante muchos años trabajó como peluquera y esteticista en centros de estética porteños, contó que el aislamiento sanitario la obligó a replantearse su actividad: “Me encontré acá con la pandemia, donde no le podía tocar la cabeza a nadie”, explicó.

Fue entonces cuando descubrió un nuevo camino que cambió su vida: la producción de pan casero y sándwiches artesanales en la Feria de China Muerta. “Yo no sabía hacer ni un pan casero”, reconoció entre risas. Sin embargo, la provincia le permitió capacitarse de manera gratuita en cursos de panadería a través de Fundación Otras Voces. Con el tiempo, fue perfeccionándose y hoy elabora panes de distintos estilos, incluida una línea keto con avena, espinaca y zanahoria, además de las salsas y todos los componentes de sus conocidos sándwiches de bondiola al horno de barro.

Gorno también destacó el valor del trabajo colectivo dentro de la feria: “Nunca había trabajado en grupo. Ver lo que hacemos entre todos fue maravilloso”. Subrayó que la Feria de China Muerta funciona como un espacio autogestivo donde los emprendedores sostienen gastos e infraestructura con su propio esfuerzo, desde el escenario hasta los baños y los puestos.

Sobre su vida antes de Neuquén, reveló que incluso llegó a trabajar con figuras del espectáculo como Nazarena Vélez, a quien atendía en Buenos Aires. Aun así, aseguró que su presente la llena más que esa etapa glamorosa: "De venir a esto, que es totalmente lo opuesto, yo elijo acá". Finalmente, invitó a la audiencia a participar del 12° aniversario de la Feria de China Muerta, que se celebrará el 6 y 7 de diciembre, con espectáculos, artesanos, productores locales y una amplia oferta gastronómica completamente casera: "Para nosotros, que consuman en la feria significa mucho. Muchos vivimos de esto".