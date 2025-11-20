Con motivo del fin de semana XXL desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, Neuquén anunció cambios en el funcionamiento de sus servicios públicos para que los ciudadanos estén atentos a las modificaciones.
Por ello desde el viernes hasta el lunes permanecerán cerradas las oficinas de la Municipalidad de Neuquén, pero aclararon que estarán activos los servicios de guardia y de emergencia.
En cuanto a los servicios públicos, funcionarán de la siguiente manera:
-
Recolección de Residuos: Funcionamiento normal.
-
COLE: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, con frecuencia del sábado/domingo.
-
SAEM: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, sin funcionamiento.
-
Centros de Transferencia: viernes, sábado y domingo, abierto. Lunes 24, cerrado.
-
Cementerios Central y Progreso: Abiertos de 9 a 19.
-
Línea 147: Funcionamiento de 8 a 15.
-
Línea 103 de Protección Civil: Por emergencias, las 24 horas.
-
Oficinas de Turismo: de 8 a 20 oficinas del centro y de la ETON, de 8 a 19 oficina del puente y del balneario Gustavo Fahler.
-
Balnearios: guardia preventiva de 14 a 20 / Sanitarios abiertos de 8 a 22.
-
Subsecretaría de las Mujeres: Guardia de 9 a 15 – Área Legal: 2995940203 – Área Psicosocial: 2995940202.