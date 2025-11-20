Con motivo del fin de semana XXL desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, Neuquén anunció cambios en el funcionamiento de sus servicios públicos para que los ciudadanos estén atentos a las modificaciones.

Por ello desde el viernes hasta el lunes permanecerán cerradas las oficinas de la Municipalidad de Neuquén, pero aclararon que estarán activos los servicios de guardia y de emergencia.

En cuanto a los servicios públicos, funcionarán de la siguiente manera: