Google ha incorporado un innovador modelo de inteligencia artificial llamado Nano Banana dentro de su plataforma Gemini, con el objetivo de competir directamente con Adobe Photoshop en el ámbito de la generación y edición de imágenes.

Este sistema permite a los usuarios modificar y crear imágenes a través de órdenes en lenguaje natural, eliminando la necesidad de manejar herramientas complejas o tener conocimientos técnicos en edición digital. Así, Nano Banana ofrece un flujo de trabajo más accesible y ágil para tareas que tradicionalmente resultaban complicadas.

Formando parte de la familia Gemini 2.5 Flash, Nano Banana se enfoca en la edición conversacional, donde la inteligencia artificial actúa como un asistente que entiende y ejecuta instrucciones textuales. Los usuarios pueden solicitar desde cambios simples hasta transformaciones completas de escenas, incluyendo la adición de objetos y la modificación de fondos, manteniendo la coherencia visual.

Una característica destacada es la capacidad de trabajar con imágenes de referencia para extraer elementos, estilos o conceptos y aplicarlos en nuevas creaciones. Esto abre un amplio abanico de posibilidades para profesionales del marketing y creativos, quienes pueden reinterpretar fotografías con facilidad.

A diferencia de los métodos tradicionales basados en herramientas y capas, Nano Banana funciona mediante prompts de texto. Por ejemplo, un usuario puede subir la foto de un producto y pedir que se le agregue un fondo profesional o que se lo sitúe en un contexto completamente distinto, como un cartel publicitario en una ciudad. Además, la IA puede sugerir mejoras automáticas para dramatizar la escena o ajustar la iluminación, obteniendo resultados impactantes sin necesidad de intervenciones manuales detalladas.

El acceso a esta tecnología es gratuito a través del chatbot de Gemini, democratizando el uso de herramientas avanzadas de edición de imágenes. Paralelamente, Google ha integrado Nano Banana en la plataforma Freepik, donde se habilitan funciones más avanzadas, como la edición detallada de rostros humanos a partir de fotografías reales, una capacidad aún limitada en Gemini.

Nano Banana dentro de su plataforma Gemini.

Esta restricción en la manipulación de rostros en Gemini responde a medidas de seguridad y marca una diferencia funcional importante frente a Photoshop. Sin embargo, la integración con Freepik permite explotar plenamente el potencial del modelo en este aspecto, mostrando una estrategia de segmentación para distintos perfiles de usuarios y necesidades profesionales.

La llegada de Nano Banana representa un cambio sustancial en la accesibilidad de la edición fotográfica, desafiando la hegemonía de las herramientas tradicionales. Al eliminar barreras de costo y complejidad técnica, Google redefine cómo se pueden crear y manipular imágenes de alta calidad, sustituyendo la dependencia técnica por la capacidad de describir creativamente una visión.