La fotografía, testigo de un momento de quiebre

Facundo Santana es un extraordinario fotógrafo fueguino. Seguimos su trabajo desde hace años y más de un vez nos llevó a permanecer minutos como quien contiene el aire, como quien se queda suspendido frente a las historias que cuentan sus imágenes.

Por estos días, Facundo está en el Principado de Andorra -entre España y Francia- y desde allá nos cuenta a través de sus fotos cómo se viven días inciertos en el nuevo epicentro de una pandemia que nos quita el aliento.

“Nos shockeó porque de un momento para otro se nos vino la pandemia. Venía trabajando a un ritmo a tope y de repente se cortó todo”.





“Esto trae algo positivo. Como personas te hace replantear un montón de cosas y te hace sentar a pensar porque crea un momento para pensar cómo seguir. Por ese lado, si bien es una tragedia, creo que después de las tormentas vienen las mejores cosas. Uno se reinventa con estas cosas”.

“El parate nos sirve para tomar consciencia de todo lo mal que estábamos haciendo. Creo que el día después será diferente para mejor”.

“Estoy haciendo una serie, “Andorra desolada”. Siempre me gustó fotografiar y esta soledad me llama mucho la atención. A pesar de la desgracia me siento afortunado por estar autorizado para salir, por estar trabajando, capturar la soledad y contar esta Andorra desolada”.

“Creo que todavía no tomamos conciencia de lo que está sucediendo. Es todo muy loco. Cuesta caer”.