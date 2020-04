Increíble: con este sencillo truco podes encontrar a tu “gemelo oculto” en la Patagonia y en el mundo.

¿Es cierto que en alguna parte del mundo hay alguien idéntico a nosotros? La teoría de los 7 gemelos afirma que sí. Según los mitos urbanos existentes al respecto, existen 7 “dobles“ de cada persona en el mundo, pero todos se encuentran en diferentes lugares - hasta incluso puede que hayan vivido en otro tiempo-, por eso la posibilidad de encontrarlos hasta hace poco era muy baja.





Dobles en la Historia, o los también llamados, Viajeros en el tiempo. Famosos con parecidos increíbles con personajes del pasado.

La Teoría de los Doppelgänger

Teoría híbrida fruto del concepto milenario de los Doppelgänger (palabra alemana para definir el doble fantasmagórico o sosias malvado de una persona viva), la de Los 7 parecidos es -a diferencia de su madre conceptual-, un mito con un pie en el plano de lo comprobable. La llegada de la world wide web y su posibilidad de un mundo interconectado, volvió la hipótesis, -que hasta hace años sólo vivía en el plano de las leyendas y la literatura-, un tanto más real. Según el mito urbano, todos tenemos 7 personas en el mundo que son exactamente iguales a nosotros. Y si bien hasta hace poco era casi imposible llegar a conocerlos, gracias a los algoritmos de reconocimiento facial y a la búsqueda inversa de imágenes en Internet, hallarlos ya no resulta una rareza.

Ph: Francois Brunuelle. El fotógrafo canadiense reúne desde hace décadas a gemelos ocultos.

Strangers Twins

Muchas son la herramientas que actualmente nos permiten hallar a nuestros gemelos ocultos en la Patagonia y en el mundo.

Aquí van sólo algunos de ellas.

La búsqueda inversa de imágenes que ofrece Google es una. El truco es tan sencillo como increíble. Sólo basta con ingresar una foto personal en el buscador de imágenes , y dentro de él elegir la opción “Fotos”, y asi veras aparecer frente a tus narices toda una sociedad de sosias ocultos por el mundo.

Ph: Francois Brunuelle.

Pero si querés una búsqueda más exacta, existen páginas webs y aplicaciones creadas pura y exclusivamente para esto.

Las herramientas web como TinEye , Yandex o Twin Strangers (”Gemelos desconocidos") son sólo algunos ejemplos.

Yandex es el buscador más grande de Rusia. El motor de búsqueda ofrece una herramienta pública de reconocimiento facial que permite cargar una selfie y buscar su equivalente en miles de caras en tiempo récord.

Por su parte Twin Strangers fue creada por tres jóvenes de Dublín . Sólo hace falta subir una fotografía propia a la página y definir los rasgos del rostro (y si es el caso, definir el área de búsqueda).Después todo es muy sencillo: te mostrarán fotografías de personas cuya apariencia es parecida a la tuya. Inclusive si encontrás a alguien muy parecido, podés ponerte en contacto con él o ella.

Niamh Geaney junto a sus dos mellizas crearon «Twins Strangers» para que otros clones también se puedan encontrar.



También existen aplicaciones que le agregan un grado de purpurina al asunto, como Gradient, la app que busca a tu gemelo famoso en el mundo.Se trata de un editor de selfies, con las típicas herramientas para retocar el color, aplicar filtros, etc. Sin embargo, su funcionalidad estrella es esa que te dice a qué famoso te pareces. La app realiza una transformación en 4 pasos, convirtiendo tu cara en la de tu famoso gemelo.

Me, myself and I

El misterio de la existencia del doble oculto, es una posibilidad que ha hipnotizado a generaciones enteras desde y por miles de años. Desde "ka", (el "doble del espíritu" de la cultura egipcia antigua), pasando por los fantasmagóricos vardøger de la mitología nórdica, hasta los etiäinen ("doble andante") del folclore finés; todos han fascinado a crédulos y escépticos.

Nuestro tiempo vive el tiempo de los agujeros negros que convierten en comprobable aquello que hasta hace poco sólo existía en el plano de lo ilusorio. Nuestro tiempo vive el tiempo en el que un café con un gemelo oculto, es una cita posible.