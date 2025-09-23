Eduardo Domínguez: “De nada sirve hablar ahora de si Plata merecía ser expulsado”

Eduardo Domínguez sabe que la tarea no será sencilla. Tras caer 1-2 en la ida ante Flamengo en el Maracaná, el Pincha definirá la serie este jueves en La Plata y buscará remontar con el aliento de su público. El gol milagroso de Guido Carrillo en el final de aquel encuentro dejó la llave abierta y mantiene la esperanza intacta en Estudiantes.

El entrenador se refirió a la polémica anulación de la tarjeta roja de Gonzalo Plata, asegurando: “Nosotros nos tenemos que focalizar para pasar en la serie. De nada sirve hablar ahora de si merecía ser expulsado antes o no. El ente mayor es la Conmebol”. Con estas palabras, Domínguez bajó la polémica y centró la atención en lo que realmente importa: la revancha.

En la rueda de prensa posterior al triunfo ante Defensa y Justicia, el técnico recalcó la jerarquía del rival pero confió en el potencial de su equipo: “Sabemos al gigante que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros sabemos cómo agrandarnos. Cerrar nuestra serie en el estadio va a tener una energía que nos va a llevar. Nosotros creemos en nosotros y nos sentimos fuertes”.

Sobre el desarrollo del partido, Domínguez agregó: “Va a ser un partido muy disputado y en nuestra casa somos fuertes. Tenemos que tomar los recaudos por la gran jerarquía que tienen ellos. Van a venir a defender el resultado, pero también a atacar. Nosotros creemos saber cómo defender”. Y cerró con un mensaje de unidad y motivación: “Esto es de todos, no solo de los once que van a jugar. Somos 31 o 32, y dependemos de todos ellos… Para pasar de fase es de todos el empuje. Tenemos que ser inteligentes”.

Estudiantes recibirá a Flamengo este jueves desde las 21.30 en el estadio Uno, con la ilusión de dar vuelta la serie y avanzar a semifinales de la Copa Libertadores.