Nació la hija de Alex Mac Allister y Ailén Cova: el exótico nombre que eligieron

El mundo del fútbol argentino volvió a hablar de Alexis Mac Allister, aunque esta vez por una noticia bien lejos de las canchas. El mediocampista del Liverpool y su pareja, Ailén Cova, recibieron a su primera hija en Inglaterra y sorprendieron a todos con el nombre elegido: Alaia, de origen vasco, que significa “alegría” o “felicidad”.

El dato se conoció en las últimas horas y la noticia del nacimiento fue confirmada por el periodista Guido Záffora. Si bien la pareja todavía no hizo declaraciones públicas, en la previa el propio jugador había dado una pista al explicar por qué no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió en sus redes.

El romance entre Mac Allister y Cova siempre estuvo bajo la lupa. Tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, el volante puso fin a su relación de cinco años con Camila Mayan y blanqueó el noviazgo con su amiga de toda la vida. Desde entonces, se instalaron en Inglaterra, donde ella se dedica al diseño de indumentaria y acompañó al futbolista en su carrera profesional.

Con el paso de los meses, lo que empezó como un vínculo rodeado de rumores se transformó en una relación sólida. La primera aparición pública de Ailén junto al círculo íntimo de los campeones fue en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, donde se mostró integrada y segura del lugar que ocupa en la vida de Alexis.

Hoy, la llegada de Alaia abre un nuevo capítulo para la pareja. El nombre elegido no pasó inadvertido: además de su sonoridad particular, lleva un mensaje de optimismo que refleja lo que viven en este presente. La beba nació en Inglaterra, país donde la familia se radicó y donde Alexis Mac Allister continúa construyendo su carrera internacional.

De esta manera, el jugador combina su rol de figura del Liverpool con su nueva faceta de padre. Y, más allá de la exposición, tanto él como Ailén Cova optaron por compartir este momento en la intimidad, priorizando la familia antes que el ruido mediático.