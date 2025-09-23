Figueroa: “En Neuquén construimos gobernanza sin divisiones políticas”

En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, se inauguraron 30 cuadras de asfalto en el barrio Parque Industrial de Neuquén capital. Esta obra, que demandó una inversión de más de 1.400 millones de pesos, incluyó cordones cuneta, badenes, desagües, acequias y protección de ductos, consolidando el desarrollo urbano de la zona.

Figueroa subrayó que este avance es producto de un modelo de gestión cooperativo entre Provincia y municipios, destacando que este enfoque permite mejorar la calidad de vida de los vecinos. A su vez, elogió el trabajo conjunto con Gaido, quien “viene transformando la ciudad en cada barrio con obras que cambian la vida de los vecinos”.

El mandatario provincial remarcó que “en Neuquén construimos gobernanza sumando a la gente y sin dividir la provincia en partidos políticos”, diferenciándose del escenario nacional. Lamentó la falta de un pacto de gobernanza a nivel país, y valoró el trabajo articulado que se da en el territorio neuquino.

El intendente Gaido, por su parte, expresó que esta no es solo una obra de pavimentación, sino también una intervención integral que incluye pluviales, cloacas y la revalorización del Parque Lineal La Familia. Además, resaltó que, en un contexto nacional de paralización de obras, en Neuquén se continúa invirtiendo con fondos provinciales y administración responsable.

Desde el ámbito barrial, Daniel Sepúlveda celebró la transformación del sector: “Pasamos de ser un barrio abandonado a tener un lugar espectacular con el Paseo La Familia, pistas de skate, espacios verdes y asfalto que cambia nuestra vida diaria”, expresó emocionado ante los presentes.

Finalmente, se destacó que estas arterias completan el circuito vial del Parque Lineal y el Salón de Actividades Físicas (SAF), dos espacios claves para el esparcimiento y la actividad física.