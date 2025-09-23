En plena madrugada un grupo de delincuentes intentaba desvalijar una casa en la calle Zeballos, de Neuquén. Lo que no esperaban era la rápida intervención policial, que terminó frustrando el robo y dejando cuatro detenidos -dos de ellos menores de edad- en una espectacular persecución urbana.

El hecho ocurrió este martes, minutos después de las 5 de la mañana, cuando un móvil de la Comisaría 16° acudió al lugar tras ser alertado por el Centro de Operaciones Policiales. Al arribar, los efectivos sorprendieron a un joven que se desplazaba en bicicleta transportando dos carpas de grandes dimensiones, mientras otros tres sujetos intentaban huir por el fondo de las viviendas.

Ante la situación, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió capturar a los sospechosos en las inmediaciones. Al verse rodeados, los individuos abandonaron herramientas robadas en un intento por escapar sin evidencias.

La investigación preliminar indicó que los delincuentes forzaron una puerta reja para ingresar a la propiedad y luego violentaron un depósito, causando destrozos y sustrayendo varios elementos de valor: una bicicleta de alta gama, carpas y herramientas eléctricas y manuales.

Gracias al accionar coordinado de las unidades policiales, lograron recuperar parte del botín, que fue devuelto a su dueño pocas horas después. Los dos menores fueron derivados a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, y los otros dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.