Perren: “El desafío es con todos y con un Estado presente"

El candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, Joaquín Perren, participó en la presentación del libro “Hasta ser Victoria” de la legisladora porteña y nieta recuperada Victoria Montenegro, en la ciudad de Neuquén. En ese marco, destacó la importancia de promover una agenda basada en los Derechos Humanos y el compromiso social.

Durante el evento, Perren afirmó que la defensa de los Derechos Humanos debe extenderse al presente, para construir una sociedad digna. Aseguró que la memoria y la justicia por los hechos del pasado deben ir acompañadas de acciones concretas hoy, y que ese es el camino que propone el modelo neuquino.

En este sentido, el postulante remarcó que el gobernador Rolando Figueroa está consolidando un modelo con infraestructura en educación, salud y conectividad, además de impulsar la diversificación productiva. Subrayó la importancia de contar con un Estado presente en todo el territorio provincial.

“El desafío es con todos y siempre con el Estado presente”, sostuvo Perren. Destacó que el actual gobierno neuquino avanza en servicios fundamentales, articulando con cada localidad para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Esta visión contrasta con la política de ajuste que atraviesa al modelo nacional.

Además, el candidato hizo hincapié en que los proyectos provinciales se ejecutan con una fuerte presencia territorial, garantizando obras para cada comunidad. Señaló que, mientras en el país se recortan derechos, Neuquén apuesta por crecer con inclusión.

Finalmente, Perren cerró su intervención cuestionando el modelo de “sálvese quien pueda” y advirtió que “va a contramano de lo que sucede desde hace casi dos años en Neuquén”, donde se prioriza el desarrollo con justicia social.