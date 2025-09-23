Última semana para inscribirse a la educación obligatoria 2026 en Río Negro: cómo y dónde hacerlo

El Ministerio de Educación de Río Negro informó que esta semana finaliza el período de inscripción para el ciclo lectivo 2026 en los niveles de educación obligatoria. El plazo vence el viernes 26 de septiembre y alcanza a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo, así como a quienes cambian de institución. La convocatoria incluye jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas.

Las inscripciones se realizan de manera virtual a través del sitio oficial del ministerio, mediante el formulario disponible en educacion.rionegro.gov.ar. También se habilitaron puntos de asistencia presencial en supervisiones escolares, delegaciones regionales y algunas instituciones educativas, para acompañar a las familias que no cuenten con conectividad o requieran orientación. Asimismo, se reiteró que el trámite es gratuito y obligatorio.

El proceso contempla la asignación de vacantes según criterios de cercanía, hermanos en la misma escuela y prioridad por discapacidad. En el caso del nivel inicial, se inscriben niños que cumplan 4 o 5 años antes del 30 de junio de 2026. Para el nivel primario, se incluye a quienes ingresan a primer grado, mientras que en secundaria se habilita la inscripción para primer año. Las escuelas técnicas, rurales y de jornada extendida también forman parte del circuito.

Desde el ministerio se destacó que “la inscripción anticipada permite planificar con mayor eficiencia la organización escolar, garantizar vacantes y fortalecer el vínculo con las familias”. Además, se recordó que la educación obligatoria en Argentina abarca desde los 4 años hasta la finalización del nivel secundario, y que el Estado debe asegurar el acceso universal, gratuito y equitativo en todo el territorio provincial.

La inscripción para el ciclo 2026 es parte del calendario educativo aprobado por resolución oficial, que también incluye fechas de exámenes, receso invernal y cierre de actividades. Las autoridades educativas instaron a las familias a completar el trámite dentro del plazo establecido, y reiteraron que ante cualquier duda pueden comunicarse con las supervisiones escolares o consultar en las instituciones de referencia.