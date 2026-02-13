River empata 0 a 0 en su visita a Argentinos Juniors por la 5 ª fecha del Torneo Apertura luego de la dura caída sufrida ante Tigre. Un choque que, además es el reencuentro de Enzo Pérez con Marcelo Gallardo y representa la primera titularidad de Ignacio Ruberto en el Millonario que sorprendió desde los vestuarios con su formación titular.

El encuentro en La Paternal es transmisión del Grupo Prima Multimedios que inició a las 20 por Mitre Patagonia 90.5.

En cuanto al once del DT para recuperarse de la derrota del fin de semana, uno de los cambios fue obligado ya que Fausto Vera fue expulsado en el Monumental. Su lugar lo ocupaa Giuliano Galoppo, que juega su primer encuentro de titular en 2026. Por otra parte, Marcos Acuña tomó el andarivel izquierdo por Matías Viña.

Pero además, ya en el estadio, se conoció la formación oficial en la que se constató el ingreso de Ruberto y las salidas de Facundo Colidio y Maximiliano Salas. El otro que volvió a jugar desde el arranque es el colombiano Kevin Castaño.

La sorprendente formación de River para visitar a Argentinos en La Paternal.

Con respecto al caso Armani, tras su desgarro en el sóleo en la pretemporada en San Martín de los Andes le siguió una inflamación en el tendón de aquiles, por lo que pese haber entrenado a la par de sus compañeros, el capitán aún no tiene el alta médica y Gallardo prefiere esperar su vuelta al 100%, es por eso que el titular seguirá siendo el juvenil Santiago Beltrán, que pese al 1-4 del pasado encuentro venía de acumular tres vallas invictas.

River va a La Paternal urgido tras la dura derrota ante Tigre del fin de semana.

Del otro lado, Argentinos no tuvo un buen inicio en 2026 y el duelo ante River será una prueba clave antes de su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, el próximo miércoles en Ecuador. El Bicho ya quedó quedó eliminado en la Copa Argentina ante Midland, y solamente ganó un partido en este Torneo Apertura, por lo que está fuera de puestos de playoffs en la Zona B. Pese a eso, Nicolás Diez mantendría la base del equipo que viene parando, con Enzo Pérez entre los titulares en lo que será un encuentro particular por su vuelta a verse las caras con el Millonario, su ex DT y sus ex compañeros.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos.