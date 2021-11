Joaquin Burgos se colgó la medalla de plata en Cali

No pudo Joaquín Burgos quedarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Cali. Igualmente cuando analice fríamente la presea de plata obtenida ante el cubano Omar Cruz en la final de Judo para categoría hasta 100 kg, el balance es sumamente positivo teniendo en cuenta su inactividad de casi dos años.

Cierto que en la cabeza de Joaquín estaba en vencer al brasilero Daniel Bolezina, candidato a priori quedarse con la dorada y con quien había caído en el Panamericano de la especialidad celebrado a mitad de año en Quito. Y así lo hizo en instancias de semifinal, donde no dejó dudas y aprovechó lo trabajado en la previa imaginando el cruce.

Pero en la final no tuvo oportunidad ante el cubano, que con un rápido ippon despachó al neuquino. La contextura física de su oponente y el poco o nulo estudio de su rival hicieron que Joaco no tuviera margen de estrategia. No supo leerlo, porque de un lance del argentino, su oponente hizo una resolución favorable. Y eso en estas instancias finales, se pagan.