Frase a frase, toda la conferencia de Carlos Tevez

Es oficial. Carlos Tevez no seguirá en Boca. Tras 279 partidos, 94 goles y 11 títulos (entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental) el delantero le dijo “hasta luego” al club de sus amores.



La conferencia comenzó con una breve e intrascendente introducción del Presidente xeneize, Jorge Amor Ameal que dejó trascender la hipótesis de llevar a cabo un partido homenaje.



Luego, llegó lo que todo el mundo futbolístico esperaba, las consideraciones del ídolo boquense.



A continuación, los tramos más salientes de sus afirmaciones:





"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Se me va a hacer difícil pero estoy para decir que no voy a seguir en el club"

Tevez volvió a los entrenamientos, tras la muerte de su padre

"No es una despedida. Es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, ya no como jugador, sí como el Carlitos de la Gente"



"Estoy lleno, pleno con esta decisión, no tengo nada más para dar. Di todo, por eso estoy feliz"

"Boca me necesitó al 120%, y mentalmente no estoy para darle eso"

"Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles, ni a ellos. Mi decisión es pura y exclusivamente mía"

"Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo. Mentalmente no estoy en condiciones para darlo"

"No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre. Que ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca"

"Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, mis compañeros, la gente del club, seguridad, masajistas, los que trabajan que hacen al club que sea más grande"

"No es una despedida, es un hasta pronto"



"Mucha gente me pedía que aguante que vuelva la gente, que me iba a llenar un poco más. Se me hizo muy difícil"

"Me quedo con la última vez que mi viejo me vio jugar y lloró de alegría. Vamos a nacer y morir siendo de Boca. No necesito más nada para ser feliz."

"Mi mayor alegría y satisfacción es quedarme con el recuerdo de la última vez que nos vimos, cuando gritaban "dale Campeón", cuando se abrazaban padres y abuelos. La ovación a Maradona, la última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón"

"No sé si merezca el cariño. Pero lo que sí sé es que mi sangre no es roja, es azul y amarilla. Hasta pronto, y gracias".

"Con la decisión que tomo estoy bien, estoy feliz. No es fácil la decisión. Es uno de los días más tristes de mi vida pero es la decisión que tomo, que siento que es la mejor"

"Boca es para mí, mi vida. Si no puedo dar el 100%, doy un paso al costado, como lo estoy haciendo"

"La gente de Boca quiere saber sobre mi futuro. Boca te necesita al 120%, si no estás en esa mentalidad, tenés que dar un paso al costado y este es el momento. No tuve tiempo de llorar a mi padre, que a la semana tenía que jugar. No es normal"

"Necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo, hace 3 meses se fue mi viejo. Boca es el mejor club del mundo y si no estás al 120% no podés estar"

"Hoy quiero ser hijo, padre, hermano. Eso es lo que tengo claro"

"¿Con cuánto quieren que siga jugando? Con 42?. Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no. Es lo que nos está pasando, estando en casa con esta pandemia... nos tocó a todos. Me tocó a mí y me necesita mi familia, estoy para ellos".

¿Retiro? "hoy te digo que me retiro y en 3 meses tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no, porque mentalmente no voy a volver a estar al 120%. No lo voy a volver a estar"

"Puedo estar en el club en otro rol. Todo es posible. Hoy es un día muy triste porque como jugador no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Pero voy a estar para el hincha, para el pueblo boquense, voy a estar para hacer lo mejor para el club, siempre"

"Hoy es un día muy triste para mí porque no soy mas jugador de Boca, pero para el pueblo Xeneize voy a estar siempre"

"Miguel Russo sabe todo lo que sufrí estos meses. El último mes, 10-15 días no era el mismo Carlitos"

"Me costaba muchísimo ir a entrenar, enfocarme, en lo mental. Si no estás bien en lo mental, lo físico se te hace muy difícil"

"Soy de hablar mucho con mi cuerpo, con mi cara, todo lo que me pasaba y se notaba. Luego de Racing se lo dije a mi familia. Dejé pasar unos días si seguía con este sentimiento genuino. Luego llamé a Román, al Presidente y a Miguel para decirle mi decisión"

"Me voy lleno. Me voy pleno. No tengo más nada para darle al club. Por eso doy un paso al costado. Me fui de Juventus tras una final de Champions, hice siempre lo que dijo mi corazón. Ahora me necesita mi familia"

"Me quedo con el último partido con gente. Por eso me decían de irme luego de la Libertadores o que vuelva la gente y me llene. No hay cosa más linda que ese día. Fue la mejor ovación, ver a la gente cómo se abrazaba y salir campeón. Es lo máximo. Me voy con eso"

"Haremos despedida, lo que quieran, pero después de ese día, no habrá cosa igual"

"Tengo a mis hijos con edad que me van a disfrutar. La decisión cuando se los dije, ninguno se opuso, la decisión la tomamos entre todos. Ninguno me dijo "Papá no", o que lo piense. Es un día triste pero es muy loco, estoy feliz porque sé que hago lo correcto."

"Maradona siempre me decía que sea feliz. Para bien o mal, siempre van a hablar. Yo siempre debo ser feliz con lo que quiero hacer"

"Mis compañeros se están enterando recién ahora de mi decisión. Fue un día muy duro para mí. No sabía cómo iba a afrontar esto con la gente, con los periodistas. Ya habrá tiempo de despedirme con ellos, ir al entrenamiento y darles un abrazo"

¿El lugar en la historia de Boca? se lo dejo al periodismo, al hincha. A Boca, yo le dí todo".

"Volví después de ganar la Champions, siempre le hice caso a mi corazón"

"Le diría a los jóvenes que este club es el más grande del mundo, vivir por el club 24/7, todo el año. Para ser jugador de Boca, hay que ser así. No hay cosa más linda que este club"

"Es un tema mío y de mi familia. Román lo entendió. Hablamos una hora y eso queda entre Román y yo. Entendió todo desde un principio. Mi carrera en Argentina, está terminada. El único club que jugaría en Argentina es en Boca, ninguno más".

"Hago un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. No sé qué decirte ahora. Acá no voy a jugar más, pero no sé qué voy a hacer de mi vida. Quiero descansar y estar con mi familia"

"Fui feliz jugando con la camiseta de Boca. Siempre lo disfruté. Estando agotado mental y físicamente. La camiseta, su gente, el pueblo de Boca es lo más lindo que hay. Agradecerles a ellos porque sin ellos, nada es igual. Se extraña muchísimo"

"Siempre disfruté jugar con esta camiseta, me llevo los mejores recuerdos"

"Jugamos partidos en esta pandemia a cancha vacía. No es normal. Se los extraña los domingos en el club. Pero siempre disfruté jugar con esta camiseta"