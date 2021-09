Se tatuó el gol de Di María en el Maracaná ¡y es brasileña!

El fútbol puede hacer que sus seguidores cometan locuras o hagan actos que no son muy comunes de ver. El amor y la pasión por un equipo o por los futbolistas puede sobrepasar los límites. Algo parecido le ocurrió a Camila Carolina, una brasileña hincha de la 'Albiceleste' que se tatuó el gol de Di María en Maracaná, que consagró a la Selección Argentina campeona de la Copa América.

La fanática le envió un mensaje privado por Instagram a Jorgelina Cardoso, la mujer del 'Fideo', en la que se pudo leer lo siguiente: "Soy brasileña, fanática de la Selección Argentina, ¿me ayudas a que mi tatuaje llegue a Di María? ¡Es mi sueño!".

En el dibujo se puede apreciar una silueta de la trayectoria que hizo el balón en el gol, la fecha y hora del partido, las iniciales de Di María y la Copa América. "Solo para registrar que la promesa está pagada. 'D10S' me da otros 28 años en fila", escribió en su publicación.

EL TATUAJE DE LA BRASILEÑA:

La acción de la mujer de Di María generó un revuelo terrible, a tal punto que la joven tuvo que grabar una serie de historias de Instagram explicando el por qué de su fanatismo con nuestro país. “Estoy un poco asustada con todo lo que está pasando. No pensé que el posteo de la mujer de Di María iba a generar tanto revuelo. Mi intención era que este tema quedara entre ella y yo y tal vez Di María”, comenzó explicando la joven que se vio sorprendida por el nivel de exposición que le generó el tema.

Y como si esto fuera poco reveló que además tiene otros tres tatuajes de nuestro país: un mapa de la Republica Argentina, que incluye las Islas Malvinas, una frase de Manuel Belgrano y una skyline de Buenos Aires, con el obelisco incluido.

Otro dibujo sobre la piel que se hizo viral fue el de un chico y un fideo en su tobillo. "Estábamos con los pibes viendo el partido y antes de que arrancara yo les decía que lo iba a ganar el Fideo. Nadie me creía, hay muchos que no lo bancan, otros que sí ja. Entonces les digo: “Si el Fideo lo gana, me tatúo un fideo”. Nadie me creía, me decían que era un cagón, pero me mantuve firme. Nos cagamos de risa, arrancó todo como una joda y pasó. Si prometo, lo cumplo", comentó Agustín, protagonista del tatuaje.

EL TATUAJE DEL "FIDEO":