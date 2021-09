Previo al clásico, Brasil sigue imparable

Se jugó la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas, Brasil ganó en Chile y sigue marcando el camino delante de todos. Además del buen triunfo Argentino, ganó Ecuador en casa que le permite seguir en zona alta, mientras que hubo empate en Perú y Bolivia. El domingo se recupera la fecha 6.

No hay que con que darle por ahora a la verdeamarela, Brasil superó 1-0 a Chile y suma 7 triunfos en la misma cantidad de presentaciones. En el Monumental David Arellano superó por la mínima a la roja con tanto de Everton Robeiro en el complemento. Chile es la otra cara, apenas 6 puntos, afuera de zona de clasificación y ahora visita a Ecuador en un duelo clavo pensando en Qatar.

Ecuador fue el otro gran ganador de la jornada, en los minutos finales el equipo de Alfaro se quedó con tres puntos de oro en Quito que le permiten afianzarse en la tercera colocación. Con goles a los 88´ de Torres y 95´ de Estrada, le ganó a Paraguay, rival directo por un puesto, y suma 12 puntos.

Uruguay y Colombia siguen con un andar irregular, ambos sumaron un punto de visitante pero en terrenos de equipos colistas. Los Charrúas no pasaron el 1-1 ante Perú, mientras que Colombia se llevó el mismo resultado en Bolivia. Ambos suman 9 puntos, mientas que el equipo de Gareca tiene 5 los de Farías 6.

El domingo se recupera una de las dos fechas postergadas, la sexta tendrá como destacado el partido entre Brasil vs Argentina a las 16hs, luego vendrán Ecuador vs Chile, Uruguay ante Bolivia 19hs. Mismo horario para Colombia visitando a Paraguay y cierran 22hs Perú vs Venezuela.