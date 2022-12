Pep se quejó: “Llegó con sobrepeso”

El Dt del Manchester City no ocultó su enojo cuando le preguntaron por el estado de salud de uno de sus jugadores. Pep respondió de una forma sorpresiva sobre la ausencia de Phillips en el banco de suplentes frente al Liverpool.



Guardiola aseguró que el mediocampista de la Selección inglesa no regresó a los entrenamientos en la forma física adecuada: "No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar".



El inicio de la etapa de Kalvin Phillips en el Etihad Stadium no es un camino de rosas. 49 millones de euros pagaron los "Ciudadanos" por el ex Leeds, quien sufrió una lesión que lo alejó de las canchas por gran parte de la primera mitad de temporada y casi lo deja afuera de Qatar 2022.



La reincorporación del jugador de 27 años sorprendió porque fue muy distinta a la de otros mundialistas en el Manchester City. Phillips no se sumó a entrenar a la par de sus compañeros y no fue ni al banco en el cruce ante el Liverpool por los octavos de final de la copa doméstica.



El equipo ciudadano espera el arribo de su único jugador campeón del mundo, Julián Álvarez, que se tomará unos días de descanso luego de Qatar, asi lo expresó Guardiola en conferencia de prensa, luego de felicitar a la "araña" y todos los argentinos.