Cordero, atleta del año para la World Rafting Federation

El deportista de Aluminé, Matías Cordero, fue elegido atleta del año por la World Rafting Federation. El reconocimiento llega después del podio obtenido por el equipo “Patagonia Rafting” en el Mundial de la especialidad celebrado en Francia el año pasado.

El Team neuquino estuvo conformado por Martín Martínez, Matías Cordero, Denis Gelves y Mauro Solano, quienes sumaron 229 puntos en la general, tras obtener un tercer lugar en río abajo, cuarto lugar en el slalom y finalmente el cuarto lugar en la modalidad RX, lo que les dio la posibilidad de colgarse la medalla de broce.

A través de las redes sociales, el atleta de Aluminé expresó: “Gracias a todas y todos los que me apoyaron, sin ustedes no hubiera sido posible! Gracias a mi familia y amigos siempre presentes. A toda la comunidad del Rio que tantos buenos momentos hemos pasado juntos. El año pasado estuvimos a nada de no poder participar del Mundial, finalmente a días de la competencia pudimos viajar y a pesar de todo obtuvimos grandes resultados, nos volvimos súper contentos tanto por los logros como por nuestro desempeño, todavía nos falta pero nos vamos poniendo a la altura".

Luego, continuó: "Ayer se anunció el Atleta del año, reconocimiento que otorga la World Rafting Federation, y todavía no caigo en que sea verdad. Esto cierra un año increíble y da comienzo a una nueva etapa con mucha más motivación. Gracias a mi equipo, el Patagonia Rafting Team, por todo el aguante y la buena onda. Gracias a la Municipalidad de Aluminé y la Provincia del Neuquén, claramente sin su apoyo no podríamos llegar tan lejos. Gracias a todos los que han aportado a mi formación como persona y Atleta de río en estos largos años de agua. Agradecido de vivir en este hermoso lugar que es Aluminé. Seguiremos remándola como toda la vida”, finalizó.