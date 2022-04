Pep Guardiola volvió a elogiar a Messi: “Es todo”

Pep Guardiola, actual director técnico de Manchester City, inició su carrera como entrenador en Barcelona en 2008 y rápidamente se posicionó como uno de los mejores entrenadores del mundo. En el conjunto Culé, conformó uno de los mejores equipos de la historia, con Lionel Messi como gran figura de un plantel plagado de estrellas.

El español, que también tuvo un paso exitoso por Bayern Múnich antes de llegar al elenco inglés, llegó de elogios a la Pulga en repetidas ocasiones pero siempre hay lugar para más.

"Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que los que mis padres me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo, no hablo de antes, de después, de Argentina ni de PSG, solo de los cuatros que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes", expresó en una entrevista con Telemundo.

"Eran muchos astros en el momento justo, en la edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Era el número 10, la edad perfecta de Xavi, Iniesta, Puyol, veteranos un poco mayores perfectos, jóvenes, gente que vino a sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una sola vez en la vida", agregó.

"Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿tanto? Imposible. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo", concluyó Pep.

Guardiola sobre los rumores de la Selección de Brasil

En los últimos días, dos bombazos explotaron en el fútbol brasileño. La primera es que el entrenador de la Selección de Brasil, Tité, abandonará su cargo a fin de año sin importar cómo le vaya en el Mundial de Qatar. La segunda fue que, según medios brasileños, uno de los reemplazantes que tendrían en mente los dirigentes es Pep Guardiola. El director técnico español dijo: “Tengo contrato y estoy muy contento aquí. Espero quedarme aquí para siempre. No podría estar mejor. Yo renovaría mi contrato por diez años. Y no sé de dónde salió ese tema”.