¡Papelón! propusieron a Sabella como DT de Colombia

El ex futbolista colombiano Julián Téllez, con pasado en el fútbol Argentino, protagonizó un momento incómodo en un programa televisivo deportivo de su país, cuando en el medio del debate propuso a Alejandro Sabella, quien falleció en el 2020, como el sucesor de Rueda en la Selección de Colombia.

El incómodo momento se viralizó rápidamente a través de redes sociales, quienes castigaron al ex jugador de Vélez. "Alejandro Sabella podría ser una posibilidad", dijo Téllez, quien de inmediato tuvo la respuesta de un compañero del programa “Saque Largo”: "No, Alejandro Sabella ya no está con nosotros".

La discusión se dio en el marco de la intensa búsqueda de la Federación colombiana de un nuevo técnico tras el fracaso de haber quedado afuera del próximo Mundial de Qatar en manos de Reinaldo Rueda.

Alejandro Sabella murió hace dos años. Hoy lo propusieron como candidato a dirigir a Colombia. pic.twitter.com/XXW7s39Puc — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 18, 2022

Los candidatos que dan vuelta para dirigir la selección “cafetera” serían argentinos: Matías Almeyda, Néstor Lorenzo y Eduardo Berizzo, mientras que se especulan con dos que están en el mundial como Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro, o el mismísimo Marcelo Bielsa puedan ser buscados.

Sabella, quien llevó a la selección Argentina a la final del mundo en Brasil 2014, murió el 8 de diciembre del año 2020 a los 66 años, Luego de haber sufrido diferentes problemas coronarios. “Pachorra “padeció un virus intrahospitalario que profundizó su cuadro de cardiopatía aguda y terminó con su deceso en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.