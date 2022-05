Riquelme volvió a hablar del caso Villa: "Nos da bronca"

La figura de Boca, Sebastián Villa, continúa en investigación por parte de la Justicia por una denuncia de su expareja por abuso sexual e intento de homicidio. La situación del colombiano se complicó aún más, ya que este lunes la pericia psiquiátrica que le realizaron a la víctima concluyó en que la mujer no miente en su relato.

El vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, volvió a referirse a la situación, luego de sus polémicas declaraciones días atrás. "Es un tema sensible. El otro día di una nota de fútbol. Hay que separar las cosas. Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, está en la Justicia. Cuando dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde", expresó el encargado del Consejo de Fútbol.

"Cuando hablo de fútbol digo que este chico juega muy bien. Después tengo que aguantar que digan que Riquelme esto o lo otro. No soy tan inteligente para hablar. Siempre digo que trato de hablar con palabras para que se me entienda y con las que me siento cómodo. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club. Gracias a Dios me acostumbré desde chiquito y no lo van a lograr. Tengo las cosas claras", agregó luego.

Por otro lado, ratificó que esperarán a que la Justicia tome una decisión para actuar desde el club. "Es un tema tan sensible que hasta tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos a ver lo que diga la Justicia. Todos pensamos igual. El club tiene su gente y él tiene su gente. En nuestro lugar lo acompañamos cada día. Está golpeado como corresponde, pero nosotros no podemos hacer más que eso hasta que se aclare todo", concluyó.

Villa, cada vez más complicado

Boca sigue de festejo por la obtención de la Copa de la Liga Profesional y mientras piensa en el partido clave del jueves por Copa Libertadores, los dirigentes siguen atentamente los avances en la causa contra Sebastián Villa.

En las últimas horas, la investigación dio un paso adelante muy importante: la pericia psiquiátrica que le realizaron a la víctima concluyó que la denunciante no miente en su relato. "De la lectura de la causa y el examen realizado se concluye que presenta indicadores de abuso sexual, durante el relato de los hechos se angustia, presenta un Trastorno de Estrés post traumático con expresión retardada, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social", reza la primera conclusión.

No se descarta que en cualquier momento citen a declarar al jugador, que tendrá que ser indagado. Tras la consagración, el jugador respondió mediante un mensaje en redes sociales: "Vamos a sacar esto adelante, Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy...".