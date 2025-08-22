Desarticularon una banda narco en Río Negro: secuestraron un kilo de cocaína, marihuana, celulares y dinero

La Policía de Río Negro metió un golpe contra el narcotráfico en el Alto Valle. En tres allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal, secuestraron más de un kilo de cocaína lista para la venta, marihuana, celulares, balanzas y una montaña de plata en efectivo. Tres personas quedaron vinculadas a la causa y un hombre de 43 años terminó preso, señalado como el que abastecía la droga.

La investigación fue larga y silenciosa. La División Toxicomanía de Villa Regina, con apoyo de la Fiscalía Federal, siguió los pasos de una pareja que vivía en Godoy y que se había convertido en un punto fijo de venta de cocaína. No solo atendían desde su casa: también repartían bajo la modalidad de delivery. El proveedor estaba en Regina y era el encargado de pasarles la mercadería para que la fraccionaran y la revendieran.

El dato que más preocupación generó es que el negocio funcionaba a metros de una escuela y de un polideportivo. Incluso, las ventas se hacían muchas veces con menores presentes en la casa. Esa situación terminó de acelerar las órdenes de allanamiento.

El jueves temprano, la Policía desplegó un operativo con brigadas de Regina y Roca y la Sección Canes de Allen. A las 8.30, los equipos entraron de manera simultánea en tres casas: una en el barrio Los Aromos de Godoy y dos en distintos barrios de Villa Regina.

La Policía secuestró más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada lista para vender, unos 700 gramos de marihuana, dos balanzas, ocho celulares, más de un millón de pesos argentinos, mil dólares y billetes chilenos. Todo quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. El total de la droga incautada supera los 20 millones de pesos en la venta por menor.