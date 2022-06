Rio Negro presentó los Juegos de la Araucanía 2023

Bariloche recibió esta semana a funcionarios de deportes de la Región Patagónica y también a los de la Región Sur de Chile, con el objetivo de darle continuidad a los Juegos Binacionales de la Araucanía, tras dos años continuos de interrupción y de paso presentar la edición 2023 del certamen que tendrá como sede la provincia de Rio Negro

Será un certamen muy especial ya que los jóvenes argentinos y chilenos volverán a encontrarse dentro de un recinto deportivo, luego del parate provocado por la pandemia.

Mientras los funcionarios reunidos en la localidad lacustre buscan alternativas para cerrar la organización de los Juegos 2022 a realizarse en el mes de noviembre en la Región de Los Lagos, en simultáneo se trabaja pensando en la edición del año que viene que tendrá lugar en la provincia de Río Negro.

Diego Rosati, secretario de Deportes de la provincia de Río Negro, indicó en la presentación de los Juegos de la Araucanía 2023 que "nos reúne hoy la posibilidad de anunciar un evento que va a ser importantísimo. Es el evento más importante que tenemos en materia deportiva tanto en la Patagonia Argentina como en la Región del Sur de Chile. Una vez cada 13 años tenemos la posibilidad de ser anfitriones de estos maravillosos Juegos que reúnen a más de 2500 competidores. Son deportistas que esperan mucho tiempo para esto y hacen un esfuerzo enorme para poder representar a cada una de las provincias y regiones"

Agregó que "el deporte ayudó a subsanar un montón de diferentes que había entre ambos países. Y nos sigue ayudando para que podamos fortalecer la hermandad. Por eso, bienvenidos sean estos Juegos. Bienvenidos a Río Negro".

Remarcó que "desde 1992 se llevan realizadas 28 ediciones. Río Negro fue ganador en 13 ocasiones. Y esto no lo digo para hacer alarde. Lo digo con el gran orgullo que me genera estar en esta provincia. Los 13 campeonatos que se ganaron no fueron por casualidad. Es el reflejo de un trabajo muy grande que se viene realizando en nuestra provincia con el deporte federado".

Por su parte, Ceferino Almudevar, presidente del Comité General de Araucanía, señaló que "hemos pasado por uno de los hechos más trágicos de la historia y eso nos llevó a paralizar todas las actividades deportivas. Después de ese flagelo viene la reconstrucción. Hoy nos reunimos en Bariloche para volver a darle marcha a ese programa tan importante para Argentina y Chile. Me refiero a los Juegos Binacionales de la Araucanía. Para nosotros es una alegría enorme estar acá. Tenemos una responsabilidad muy grande".