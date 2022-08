Histórico y contundente triunfo de Los Pumas

Los Pumas metieron hoy en San Juan uno de sus triunfos más importantes y contundentes en la historia de este deporte, tras ganarle con comodidad a Australia por 48 a 17 en el marco de la segunda jornada del Rugby Championship. Con el destacado logro, sumaron su primer éxito en la edición 2022 de este certamen tras la derrota sufrida ante el mismo rival el pasado fin de semana en Mendoza.

Juan Imhoff, al minuto, apoyó el primer try de los dirigidos por Michael Cheika y Emiliano Boffeli sumó su conversión para adelantar al equipo. Pasaron apenas cuatro minutos para otro festejo: Thomas Gallo cruzó la barricada rival, apoyó y Boffelli colaboró con su acierto a los palos.

James Slipper logró achicar la brecha con un try que tuvo su correspondiente conversión de James O’Connor. El jugador de 32 años, que se desempeña en el rugby francés, acertó inmediatamente un penal para poner las cosas 14-10 en favor de Los Pumas.

Jerónimo de la Fuente hizo respirar a San Juan con otro try cerca de los 23 minutos en el que otra vez Boffelli aportó lo suyo. Juan Martín González, con otro try, hizo que los argentinos se marchen al vestuario con un 26-10.

Boffeli con un penal desde 40 metros y Thomas Gallo con un try –que tuvo la conversión del hombre de Racing 92 de Francia– le dieron aire al marcador en el complemento. Más allá de que Len Ikitau marcó un try y O’Connor le puso condimento al tanteador con el acierto, las cosas se desnivelaron definitivamente para los albicelestes.

El cierre fue una verdadera fiesta con el try de Boffelli, pero especialmente con el resonante cierre de Tomás Albornoz animándose al reloj para apoyar un try que consolidó Boffeli en los palos.

La victoria conseguida hoy en San Juan por el seleccionado argentino, con puntos muy altos en varios de sus jugadores, abre expectativas para lo que resta del Rugby Championship e invita a soñar a un año del Mundial de Francia.

El calendario para Los Pumas, continuará ahora el sábado 27 de agosto en Christchurch para disputar la tercera jornada ante el local Nueva Zelanda. Una semana más tarde, el sábado 3 de septiembre, se topará con el mismo rival pero esta vez los All Blacks cambiarán la localía y se mudarán a la ciudad de Hamilton.

El combinado nacional, finalizará su participación en el certamen con un duelo ida y vuelta ante Sudáfrica: el 17 de septiembre los recibirá en el José Amalfitani de Liniers y dos semanas más tarde los visitarán en Durban.

La tabla tiene ahora a todos los equipos en igualdad de condiciones con un triunfo y una derrota cada uno. Sudáfrica venció a los All Blacks en el estreno 26-10, pero cayó este sábado 35-23 en el segundo duelo.