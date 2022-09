Luz Cassini: “Vamos a meternos en las finales”

Faltan pocos días para que inicie una de las competencias más importantes del continente: Los Juegos Odesur 2022. Esta vez la cita es en Asunción, Paraguay y más de 500 deportistas argentinos estarán presentes vistiendo la celeste y blanca desde el 1 al 15 de octubre.

Entre los nombres de la lista, Luz Cassini resalta en el equipo de palistas que competirán en Paraguay. La deportista charló con Grito Sagrado sobre cómo se preparan para esta edición de los juegos:

Cassini también fue parte del campeonato sudamericano donde Argentina consiguió el subcampeonato. El combinado albiceleste de palistas brilló a pesar del poco margen de tiempo de entrenamiento y las dificultades que se le presentan diariamente:

“En Argentina no tenemos ninguna pista artificial. Por ahí la gente no comprende el río natural o lo que es estar en una pista artificial, donde los movimientos son más duros y específicos, los erros no te los perdonan tan fácil. Cada vez que se va a lugar asi sirve un montón, más allá de todo siempre se aprovecha mucho el estar en los canales.”